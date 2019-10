Polacy stoją w kolejkach do głosowania w Kolonii

Jak donosi korespondentka Interii w Kolonii, Polacy mieszkający w Niemczech całymi rodzinami ruszyli do urn wyborczych. Nie przeszkodził im w tym nawet odbywający się w mieście maraton, który spowodował utrudnienia w ruchu. "To nasz obywatelski obowiązek" - mówią głosujący i, aby go wypełnić, są gotowi stać w potężnych kolejkach.