"Wracamy do parlamentu, wracamy tam, gdzie zawsze było miejsce polskiej lewicy - do świątyni demokracji, do polskiego parlamentu" - powiedział lider Wiosny i szef sztabu wyborczego Lewicy Robert Biedroń po ogłoszeniu sondażowych wyników wyborów. Dla przypomnienia - PiS zdobyło 43,6 proc.; KO - 27,4 proc.; Lewica - 11,9 proc. PSL-Koalicja Polska - 9,6 proc.; Konfederacja - 6,4 proc.