Wybory 2019. Ci posłowie weszli do Sejmu z najniższym poparciem. Galeria

Przed czterema laty zaledwie 1011 głosów dało mandat poselski Zbigniewowi Gryglasowi, który wówczas startował z listy Nowoczesnej (w ostatnich wyborach przegrał, próbując z listy PiS). Tym razem dostanie się do Sejmu wymagało większego poparcia, ale nie aż tak bardzo. Robert Obaz (SLD) został posłem, uzyskując tylko 4205 głosów.

Zaledwie 4205 głosów wystarczyło Robertowi Obazowi z SLD, aby dostać się do Sejmu. Nikt w całym kraju nie potrzebował tak niewiele, żeby w nowej kadencji znaleźć się na Wiejskiej. Dlaczego taki wynik może dać mandat? Wszystko przez to, że cała lista danej partii zyskała w okręgu duże poparcie. Tak stało się w Legnicy, gdzie „lokomotywą” listy SLD była Małgorzata Sekuła-Szmajdzińska, która zdobyła 41 480 głosów. Co ciekawe, zaledwie o 98 głosów mniej od Obaza miał Ryszard Zbrzyzny.