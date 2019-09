Małgorzata Kidawa-Błońska, Mateusz Morawiecki i Władysław Kosiniak-Kamysz - to oni zdaniem wyborców mają najlepsze predyspozycje do bycia premierem - wynika z sondażu IBRIS dla Rzeczpospolitej.

Koalicja Obywatelska pierwsza oficjalnie zgłosiła Małgorzatę Kidawę-Błońska jako swoją kandydatkę na szefową rządu. Jak wynika z sondażu IBRIS, 37,7 proc. badanych dobrze ocenia tę kandydaturę, przeciwnego zdania jest 17,6 proc.

Kandydatka PO cieszy się uznaniem nie tylko wyborców KO, ale także Lewicy oraz PSL-Koalicji Polskiej - informuje "Rzeczpospolita" .

Wyborcy PiS nie chcą premiera Kaczyńskiego

Ankietowanych zapytano też, kto w przypadku pozostałych partii powinien być kandydatem na szefa rządu. W przypadku PiS 39,3 proc. odpowiedziało, że Mateusz Morawiecki, 19,2 proc. wskazało Jarosława Kaczyńskiego, a 2,2, proc. Zbigniewa Ziobrę.

Co ciekawe wyborcy PiS stawiają przede wszystkim na obecnego premiera. "Przyzwyczajenie wyborców PiS do obecnego układu, w którym prezes jest szarą eminencją, jest tak wielkie, że zaledwie 3 proc. z nich wskazało go jako najlepszego kandydata na szefa rządu. W rankingu przeskoczył go nawet Zbigniew Ziobro (6 proc. wskazań)" - informuje "Rz".

Reszta ankietowanych (88 proc.) postawiła właśnie na Mateusza Morawieckiego.



Wysokie notowania szefa ludowców

Zdaniem badanych w przypadku Lewicy kandydatem na premiera powinien być Robert Biedroń (11,9 proc.) lub Adrian Zandberg (7,1 proc.). Co ciekawe, aż 71,7 proc. nie ma zdania w tej sprawie.

Z kolei najlepszym kandydatem PSL-Koalicji Polskiej byłby, zdaniem 36,1 proc. ankietowanych, Władysław Kosiniak-Kamysz. Na Pawła Kukiza postawiało jedynie 6,3 proc. osób.

Badanie przeprowadzono w dniach 6-7 września na próbie 1100 respondentów.

