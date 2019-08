Co dla Polaków jest najważniejsze w kampanii wyborczej? Blisko połowa badanych przez IBRiS deklaruje, że jest to program partii, a ponad 30 proc. za najważniejsze uważa wartości wyznawane przez dane ugrupowanie.

Zdjęcie Wybory parlamentarne odbędą się 13 października /Filip Radwański /Agencja FORUM