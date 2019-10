42 proc. ankietowanych zadeklarowało poparcie dla PiS w wyborach parlamentarnych w najnowszym sondażu Kantar dla "Gazety Wyborczej", Gazeta.pl i TOK FM. Na Koalicję Obywatelską zagłosowałoby 29 proc. badanych, na Lewicę - 13 proc. W Sejmie znalazłaby się też Konfederacja z wynikiem 5 proc. Pod progiem wyborczym jest PSL i Kukiz'15 z wynikiem 4 proc.

Zdjęcie Sejmowa sala obrad, zdjęcie ilustracyjne /fot. Andrzej Iwanczuk /Reporter

"W najnowszym sondażu Kantar dla 'Wyborczej', Gazeta.pl i TOK FM Prawo i Sprawiedliwość nadal prowadzi z 42-proc. poparcia. Koalicja Obywatelska może liczyć na 29 proc., a Lewica na 13 proc. Konfederacja (5 proc.) i PSL (4 proc.) balansują na granicy progu wyborczego" - czytamy w poniedziałkowej "Gazecie Wyborczej".



Zdaniem "GW", przy takich wynikach partia Jarosława Kaczyńskiego utrzymuje większość w Sejmie, niewiele jednak potrzeba, by ją straciła. "Wystarczy, by poparcie dla PiS spadło o 1 pkt. proc. i o tyle samo wzrosło Koalicji Obywatelskiej i by PSL przekroczyło próg zamiast Konfederacji, a Zjednoczona Prawica mogłaby utracić przewagę" - czytamy.

Jaka frekwencja?

Gazeta podaje, że 78 proc. Polek i Polaków deklaruje, że na pewno weźmie udział w wyborach.

"Pewnie nie wszyscy faktycznie zjawią się przy urnach, ale można się spodziewać bardzo wysokiej frekwencji, być może przebijającej dotychczasowy rekord z wyborów w 1989 r., czyli 62,7 proc. Przy nietypowo wysokiej frekwencji przewidywanie wyników wyborów jest szczególnie trudne - dlatego można założyć, że wyniki będą odbiegać od sondaży, podobnie jak w eurowyborach" - czytamy.

Sondaż Kantar dla "Gazety Wyborczej", Gazeta.pl i TOK FM przeprowadzono między 1 a 5 października br. na próbie 1005 osób, metodą CATI.