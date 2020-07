Wyniki wyborów 2020. Joachim Brudziński: Prezydent zawdzięcza zwycięstwo Jarosławowi Kaczyńskiemu

"Prawda jest taka, że zwycięstwo to Prezydent zawdzięcza (tak samo jak 5 lat temu) Jarosławowi Kaczyńskiemu" - napisał w mediach społecznościowych Joachim Brudziński, europoseł i szef sztabu wyborczego Andrzeja Dudy.

Zdjęcie Prezes PiS Jarosław Kaczyński i prezydent Andrzej Duda /Piotr Molecki /East News



Jak dodał, "po wynikach przedstawionych przez PKW rozpocznie się teraz festiwal, podziękowań i analiz kto najbardziej przyczynił się do zwycięstwa prezydenta Andrzeja Dudy". I ocenił, że największą rolę odegrał prezes PiS Jarosław Kaczyński. "Koniec kropka" - napisał.

Przypomnijmy, Kaczyński był praktycznie niewidoczny w kampanii Dudy.



Gdy prezydent poleciał przed I turą do USA na spotkanie z Donaldem Trumpem, prezes wziął udział w spotkaniu Forum Młodych PiS, zaś przed kilkoma dniami był gościem Radia Maryja, gdzie mówił, że Rafał Trzaskowski "ma wątpliwości co do tego, czy Polska powinna płacić odszkodowania za bezspadkowe mienie żydowskie".



"Kto, kto ma choćby kawałek polskiej duszy, polskiego serca i polskiego umysłu, może coś takiego powiedzieć? Pan Trzaskowski najwyraźniej chyba tego nie ma, skoro mówi, że to jest sprawa do rozmowy" - twierdził Kaczyński.