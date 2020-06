„To będzie dzień bardzo intensywny, ale pełen spotkań, czyli pełen tego co bardzo lubię i co jest takim, mogę śmiało powiedzieć, znakiem firmowym mojej prezydentury. To, że rzeczywiście spotkałem się z moimi rodakami we wszystkich powiatach, wszędzie z nimi rozmawiałem. To było dla mnie bardzo ważne, jest i na pewno będzie” – powiedział prezydent.Zapytany o to jak zamierza wykorzystać ostatnie godziny kampanii wyborczej podkreślił, że intensywnie. „Tuż po godz. 6 rano przyjechaliśmy tutaj, więc ten dzień zaczyna się bardzo wcześnie. Jestem bardzo wdzięczny wszystkim mieszkańcom Koła, którzy tutaj przyszli, żeby się ze mną przywitać” – powiedział.