"Dla nas najważniejsze jest to, że Rafał Trzaskowski jest kandydatem, który wszedł do drugiej tury z bardzo dobrym wynikiem i że większość Polaków opowiada się za zmianą, bo gdyby Polacy byli zadowoleni z prezydenta Andrzeja Dudy, to wygrałby w cuglach" - powiedział w poniedziałek rano Borys Budka.