"Wiemy, co oznaczałoby zwycięstwo Rafała Trzaskowskiego. Polskę czekałyby lata nasilenia konfliktu politycznego. Działania naszego rządu byłyby torpedowane tylko po to, by osłabić Zjednoczoną Prawicę, mimo tego że w rzeczywistości osłabiałoby to nasze państwo" -

.