Podczas spotkania z mieszkańcami Grudziądza T

rzaskowski mówił, że wynik Hołowni to jest "wielkie zwycięstwo za jego twardość charakteru, za ideowość, za walkę do końca, za to, że jasno mówił, że trzeba bronić samorządów, stawiać wysoko prawa zwierząt i walczyć z katastrofą klimatyczną".