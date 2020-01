W wyborach prezydenckich Robert Biedroń może liczyć na 12 proc. głosów - wynika z pierwszego zleconego przez Lewicę sondażu, do którego dotarł "Super Express".

Zdjęcie Robert Biedroń podczas konwencji w Poznaniu /Jan Bielecki /East News

Według wewnętrznego badania dla Lewicy, na Andrzeja Dudę chce zagłosować 45 proc. respondentów, a kandydatka KO Małgorzata Kidawa-Błońska ma 23 proc. poparcia.



W rozmowie z "SE" Robert Biedroń odniósł się do wyników sondażu.

Reklama

"To bardzo dobry punkt wyjścia i jestem bardzo wdzięczny za zaufanie. Te 12 proc. to elektorat Lewicy z ostatnich wyborów. To znaczy, że panuje wśród nas niesamowita mobilizacja" - powiedział.



Zapewnił też, że teraz skupi się na przekonaniu do siebie nowych wyborców. "Chcę wejść do drugiej tury, a wtedy wszystko może się zdarzyć" - podkreślił Biedroń.

Więcej w "Super Expressie".