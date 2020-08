22 września pierwsza zagraniczna wizyta Andrzeja Dudy

"22 września rozpocznie się moja pierwsza, trzydniowa zagraniczna wizyta. W Rzymie spotkam się z władzami Włoch i w Watykanie z Ojcem Świętym" - poinformował w czwartek (6 sierpnia) w wywiadzie dla Polsat News prezydent Andrzej Duda.

Zdjęcie Prezydent Andrzej Duda /Jan Graczyński /East News

Prezydent przypomniał, że już w czasie debaty przed wyborami zapowiedział, że swoją pierwszą wizytę po wygranych wyborach chciałby złożyć we Włoszech - w Rzymie i w Watykanie.

Reklama

"Tak też zrobię i to będzie 22. września ta wizyta się rozpocznie, potrwa trzy dni. Będzie to rzeczywiście spotkanie z władzami Włoch i będzie to spotkanie także w Watykanie z Ojcem Świętym" - powiedział Andrzej Duda.

"Jest to dla mnie bardzo ważna podróż. Myślę, że wielu Polaków zgodzi się ze mną, że to jest to miejsce, gdzie prezydent Polski powinien przyjechać na początku drugiej kadencji" - dodał prezydent.