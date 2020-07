52 166 osób dopisało się do spisu wyborców w Krakowie

"Zdecydowanie większe" – tak zainteresowanie dopisaniem się do spisu wyborców w Krakowie określiła tamtejsza delegatura Krajowego Biura Wyborczego. W sercu Małopolski do spisu dopisało się 52 166 osób. To blisko 13 tys. wyborców więcej niż przed pierwszą turą.

Przypomnijmy, że przed pierwszą turą wyborów w samym Krakowie do spisu wyborców dopisało się 39 851 osób. Pobrano 4700 zaświadczeń uprawniających do głosowania w całej Polsce, a 5900 osób wystąpiło o pakiety do głosowania korespondencyjnego.

Teraz te liczby się zmieniły. Pracownicy KBW w Krakowie powiedzieli nam, że zainteresowanie dopisaniem do spisu wyborców przed drugą turą jest "zdecydowanie większe": o prawie 13 tys. osób, bo teraz do spisu dopisało się 52 166 wyborców. Wciąż natomiast można pobierać zaświadczenia o głosowaniu w innych miejscach.

Z całą pewnością na taki stan rzeczy wpływają dwie sprawy - duża mobilizacja obu elektoratów przed wyborczą dogrywką, a także wakacje. Kraków jest miastem typowo turystycznym, a wielu Polaków wobec pandemii zdecydowało się na spędzenie urlopu w dawnej stolicy Polski.

Druga tura wyborów prezydenckich odbędzie się 12 lipca. W stawce pozostają Andrzej Duda i Rafał Trzaskowski.

