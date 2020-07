Metropolita krakowski abp Marek Jędraszewski wystosował apel do wiernych archidiecezji o udział w drugiej turze wyborów prezydenckich. Wzywa do zagłosowania za kandydatem, "którego polityczny program jest bliski nauce społecznej Kościoła ze względu na obronę fundamentalnej wartości życia oraz tradycyjnie pojmowaną instytucję małżeństwa i rodziny, a także troskę o zagwarantowanie rodzicom prawa do wychowywanie ich dzieci".

Metropolita krakowski arcybiskup Marek Jędraszewski

Apel abpa Jędraszewskiego o wzięcie udziału w wyborach prezydenckich opublikowano na stronie internetowej Archidiecezji Krakowskiej.

Metropolita przytoczył w nim słowa Jana Pawła II wypowiedziane w 1991 roku w Kielcach: "Mówię tak, jak mówię, ponieważ to jest moja matka, ta ziemia! To jest moja matka, ta Ojczyzna! To są moi bracia i siostry!".



"Przez całe swe życie święty Papież wiernie służył Bogu, Kościołowi i Polsce, domagając się, aby jej dzieje nigdy nie toczyły się - jak pisał w poemacie Myśląc Ojczyzna... - 'przeciw prądowi sumień'" - czytamy.



"W imię miłości do Ojczyzny i w duchu wielkiej za nią odpowiedzialności bardzo proszę Was wszystkich, także osoby starsze, które dobrze pamiętają czasy walki z Kościołem i jego nauczaniem, abyście w najbliższą niedzielę, 12 lipca br., jak najliczniej wzięli udział w II turze wyborów prezydenckich" - apeluje metropolita.



Abp Jędraszewski zwraca się do wiernych diecezji, aby "zgodnie z właściwie ukształtowanym sumieniem opowiedzieli się za tym kandydatem na urząd prezydenta RP, którego polityczny program jest bliski nauce społecznej Kościoła ze względu na obronę fundamentalnej wartości życia oraz tradycyjnie pojmowaną instytucję małżeństwa i rodziny, a także troskę o zagwarantowanie rodzicom prawa do wychowywanie ich dzieci".



Druga tura wyborów prezydenckich odbędzie się w najbliższą niedzielę 12 lipca. Zmierzą się w niej ubiegający się o reelekcję prezydent Andrzej Duda oraz kandydat Koalicji Obywatelskiej Rafał Trzaskowski.