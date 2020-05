"Apelujemy do opozycji, żeby umożliwiła Polakom wybór głowy państwa w terminie, który pozwala na obsadzenie urzędu prezydenckiego zaraz po zakończeniu kadencji obecnie urzędującego prezydenta" - mówił w czwartek 28 maja europoseł PiS Adam Bielan. Zdaniem polityka, prezydent Andrzej Duda nie prowadzi kampanii, tylko "wypełnia obowiązki głowy państwa".

Zdjęcie Europoseł Adam Bielan /Mateusz Marek /PAP

Bielan ocenił na konferencji prasowej, że to opozycja robi wszystko, żeby "odebrać Polakom prawo wyboru prezydenta". W tym kontekście mówił o "odkładaniu" rozpatrywania ustawy dotyczącej wyborów prezydenckich w 2020 r.

Reklama

"Po raz kolejny apelujemy do opozycji, żeby umożliwiła Polakom wybór głowy państwa w terminie, który pozwala na obsadzenie urzędu prezydenckiego zaraz po zakończeniu kadencji obecnie urzędującego prezydenta Andrzeja Dudy" - powiedział.

Bielan przywoływał również deklaracje opozycji o uczestnictwie w wyborach na przełomie czerwca i lipca.

Bielan ostrzega przed kryzysem

"Musimy zrobić wszystko, żeby 7 sierpnia nie doszło do wielkiego kryzysu konstytucyjnego, a tak się stanie, jeśli do 7 sierpnia nie będzie zaprzysiężony nowy prezydent" - dodał Bielan. Kadencja prezydencka Andrzeja Dudy kończy się 6 sierpnia.

Bielan nawiązywał również do przedstawionych przez KE w środę propozycji ws. wieloletniego unijnego budżetu. Jego zdaniem Polska może otrzymać z UE jeszcze więcej środków, niż w minionej "siedmiolatce", którą negocjował m.in. ówczesny premier Donald Tusk.

"Wieczna awantura"

"Aby tak się stało, potrzebujemy zgodnej współpracy prezydenta i rządu, musimy zakończyć kłótnię o termin wyborów, kampanię wyborczą, a Polacy powinni w końcu wybrać głowę państwa" - dodał.

Bielan ocenił, że w razie wygranej w wyborach prezydenckich kandydata KO Rafała Trzaskowskiego doszłoby do konfliktu między rządem, a Pałacem Prezydenckim. Przywoływał w tym kontekście rządy PO-PSL z lata 2007-2010, kiedy prezydentem był Lech Kaczyński. "Obawiam się, że ewentualny wybór Rafała Trzaskowskiego na urząd prezydenta będzie oznaczać taką wieczną awanturę, spór między prezydentem a rządem" - ocenił.

"To nie jest kampania. To obowiązki głowy państwa"

Europoseł PiS pytany o obecną aktywność prezydenta Andrzeja Dudy, stwierdził, że nie jest to kampania wyborcza, ponieważ nikt nie może prowadzić kampanii wyborczej do czasu ogłoszenia daty wyborów i kalendarza wyborczego. "Andrzej Duda kontynuuje to, co robił przez pięć lat swojej kadencji - objazd po kraju" - stwierdził Bielan, dodając, że Andrzej Duda "wypełnia obowiązki głowy państwa".

Poseł PiS Przemysław Czarnek apelował do opozycji, aby "przestała się ośmieszać" i nawiązał do wypowiedzi lidera PSL, kandydata na prezydenta Władysława Kosiniaka-Kamysza, który przedstawił własny plan organizacji wyborów oparty na "ogólnopolitycznym porozumieniu".

"A co my robimy przez ostatnie dwa tygodnie i czemu poświęcone były okrągłe stoły organizowane przez Lewicę?" - pytał Czarnek odnosząc się do spotkań w sprawie ustawy dotyczącej przeprowadzenia tegorocznych wyborów prezydenckich.

Zdaniem posła PiS to opozycja, w tym wicemarszałek Senatu Michał Kamiński (Koalicja Polska-PSL) odpowiada za brak porozumienia, ponieważ zgłosił wraz z wicemarszałek Senatu z Lewicy Gabrielą Morawską-Stanecką poprawkę zakładającą, że ustawa dotycząca wyborów wejdzie w życie 6 sierpnia br. "Nie ośmieszajcie się, pozwólcie Polakom skorzystać z ich wolności" - powiedział Czarnek.

Poseł PiS: Wydrukowane karty można ponownie wykorzystać

Pytany o publikację TVN24 dotyczącą przeznaczenia 68 mln zł na druk kart do głosowania w związku z przygotowaniami do wyborów, które były zarządzone na 10 maja, odparł, że część materiałów może zostać wykorzystana w następnych wyborach.

Dopytywany, jak wykorzystać karty, na których pojawia się nazwisko Małgorzaty Kidawy-Błońskiej, która zrezygnowała z ubiegania się o urząd prezydencki, odparł, że o ewentualnym użyciu tych kart zdecyduje PKW.

"Jeśli ktoś miałby ponieść odpowiedzialność czy finansową, czy prawno-karną za to, że wybory 10 maja się nie odbyły, to jest to Rafał Trzaskowski i jego koledzy z wielkich samorządów" - uważa poseł PiS. Ewentualne wykorzystanie kart - jak mówił Czarnek - będzie zależało też od tego, ilu kandydatów się zgłosi.

"Wcale nie jestem przekonany, czy pan Rafał Trzaskowski wystartuje w tych wyborach i czy ponownie pani Małgorzata Kidawa-Błońska nie wystartuje" - stwierdził poseł PiS.