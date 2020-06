Sytuacja jest straszna. Będzie trzeba tutaj oczywiście uruchamiać większą pomoc niż standardowo przewidziana na wypadek powodzi - zapewniał w Trzcinicy na Podkarpaciu prezydent Andrzej Duda.

Zdjęcie Andrzej Duda /Adam Warżawa /PAP

Prezydent we wtorek przebywał na Podkarpaciu na terenach dotkniętych skutkami niedawnych ulew. "Widok jest wstrząsający, bo domy po prostu zostały zniszczone. Myślę, że niestety część z nich będzie się nadawała do wyburzenia" - ocenił Duda, dodając, że na 800 domów w Trzcinicy ponad 200 zostało zalanych.

"To będą te odszkodowania do 200 tys. złotych" - powiedział.

Duda przekazał ponadto, że otrzymał we wtorek informacje od prezesa PGNiG, że spółka pomoże ofiarom tej powodzi. "Będą przekazywane dary rzeczowe w postaci sprzętu AGD, który został w większości przypadków całkowicie zniszczony: lodówki, pralki, kuchenki gazowe - wszystko to, co normalnie potrzebne, żeby rodzina, żeby dom mógł funkcjonować" - mówił.

Zapewniał, że "wsparcie ze strony państwa poprzez wojewodę i poprzez władze samorządowe, będzie tutaj cały czas realizowane".