Andrzej Duda. Co warto wiedzieć o kandydacie PiS w wyborach 2020?

Prezydent Andrzej Duda zwrócił się podczas debaty prezydenckiej do kandydata Lewicy Roberta Biedronia. "Zaprosiłem pana, pan nie przyszedł" - powiedział.

Zdjęcie Prezydent RP Andrzej Duda podczas debaty kandydatów na prezydenta RP w Telewizji Polskiej /Paweł Supernak /PAP

17 czerwca podczas debaty prezydenckiej kandydaci pytani byli m.in. o umożliwienie przygotowań do pierwszej komunii świętej na lekcjach religii w szkole.



"Proszę spojrzeć na art. 48 polskiej konstytucji. Rodzice mają prawo do wychowywania dzieci z własnymi przekonaniami. Tak jest z religią w szkołach. To jest element wolności - nie ma przymusu do posyłania dzieci na religię" - powiedział Andrzej Duda.



Reklama

Na pytanie, czy prezydent zgadza się na małżeństwa par homoseksualnych i adopcję przez nie dzieci, Duda odpowiedział, że nie ma jego zgody na żadne zmiany.

"Chciałbym, żeby Polska była zamożniejsza. Żeby rodzina doznawała wszechstronnej opieki ze strony państwa" - dodał.



Urzędujący prezydent zwrócił się też do Biedronia.



"Pan poseł Robert Biedroń mówi o odwadze. Panie pośle, przecież to pan mnie prosił kilka dni temu o spotkanie. Wzywał mnie pan, żebym zaprosił pana do Pałacu Prezydenckiego przez media. Zaprosiłem pana, a pan nie przyszedł. Troszkę powagi i odwagi" - zwrócił się w kierunku kandydata Lewicy (czytaj więcej TUTAJ).

Zapis całej relacji z debaty prezydenckiej dostępny jest TUTAJ.

Program wyborczy

Andrzej Duda w kampanii prezydenckiej obiecuje:



- zapewnienie wypłacania świadczeń 500+,



- wprowadzenie zasiłku solidarnościowego,



- zakaz prywatyzacji służby zdrowia,



- 3 mld na fundusz medyczny leczenia chorób rzadkich,



- podpisanie Karty Rodziny,



- podniesienie do 1300 złotych zasiłku dla bezrobotnych.



Kim jest Andrzej Duda?

Andrzej Duda urodził się 16 maja 1972 roku w Krakowie.



Jest prawnikiem i politykiem. Od 6 sierpnia 2015 roku pełni w funkcję prezydenta RP.



W latach 2006-2007 był podsekretarzem stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości. Później podsekretarzem stanu w Kancelarii Prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Do 2011 był członkiem Trybunały Stanu.

W 2010 roku kandydował, bez powodzenia, z ramienia PiS na prezydenta Krakowa. Zajął trzecie miejsce z wynikiem 22.38 proc. głosów. Uzyskał mandat radnego miasta.

W wyborach do PE w 2014 roku z ramienia PiS uzyskał mandat eurodeputowanego VIII kadencji, otrzymując blisko 100 tys. głosów.

Mandat europosła Dudy wygasł w dniu ogłoszenia wyników wyborów prezydenckich w Polsce, 25 maja 2015.

Pierwsza tura 28 czerwca

W wyborach prezydenckich, które odbędą się 28 czerwca, wystartuje 11 kandydatów: Robert Biedroń, Krzysztof Bosak, Andrzej Duda, Szymon Hołownia, Marek Jakubiak, Władysław Kosiniak-Kamysz, Mirosław Piotrowski, Paweł Tanajno, Rafał Trzaskowski, Waldemar Witkowski i Stanisław Żółtek.

Kampania wyborcza zakończy się 26 czerwca o godz. 24.00. Głosowanie będzie odbywać się 28 czerwca w godzinach od 7.00 do 21.00. Jeśli żaden z kandydatów w pierwszej turze wyborów nie uzyska więcej niż połowy ważnie oddanych głosów, wówczas - 12 lipca - odbędzie się druga tura wyborów.