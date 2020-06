Myślę, że mogłyby by być przepisy, które w sposób jednoznaczny chroniłyby dzieci przed możliwością jakiejkolwiek adopcji przez związki jednopłciowe - powiedział w piątek (19 czerwca) podczas sesji Q&A na Facebooku prezydent Andrzej Duda.

Zdjęcie Prezydent RP Andrzej Duda /Waldemar Deska /PAP

Pytany o to, czy można stworzyć przepisy bardziej chroniące rodzinę, prezydent odpowiedział: "myślę, że mogłyby by być przepisy, które w sposób jednoznaczny chroniłyby dzieci przed możliwością jakiejkolwiek adopcji przez związki jednopłciowe".

"I tu rzeczywiście można by rozważyć, czy nie powinny być takie przepisy wprowadzone, aby nie mogło dojść do takiej sytuacji, że dziecko będzie miało dwoje rodziców tej samej płci" - powiedział Duda.

Prezydent dodał, że to "absolutnie nie mieści się w modelu ustroju nakreślonym przez polską konstytucję i ten element mógłby być dodatkowo jednoznacznie zagwarantowany".

"Mnie to naprawdę nie przeszkadza"

Odpowiadając na kolejne pytania, Duda mówił, że "ludzie są różni" i mają "prawo żyć normalnie". Zapewniał, że sam jest tolerancyjny i nie interesuje go życie prywatne innych ludzi, w tym status związków, par i ich orientacja seksualna.

"Dopóki ktoś mnie nie zmusza do tego, żebym ja akceptował jakieś jego zachowania, które są dla mnie trudne do zaakceptowania, które w moim przekonaniu przekraczają normy społeczne, bo ja nikogo nie zmuszam do tego, żeby ktoś akceptował takie moje zachowania, to mnie to naprawdę nie przeszkadza" - mówił.

"Mniejszość nie może narzucać woli większości"

Natomiast - stwierdził - "nie może być tak, że mniejszość narzuca swoją wolę większości i że większość musi godzić się na to, że mniejszość będzie wchodziła na głowę i będzie kształtowała życie większości". "Na to się nie zgadzam i dlatego nie zgadzam się na to, żeby były w Polsce związki partnerskie w takiej wersji, w jakiej chcą tego przedstawiciele ruchu tzw. LGBT" - dodał.

Inne rozwiązania

Prezydent stwierdził, że jest gotów rozważyć "inne rozwiązania".

"Gdyby ktoś mi zaproponował jakieś rozwiązanie prawne, które wprowadzałoby status osoby najbliższej, to mógłbym coś takiego rozważyć, ale status osoby najbliższej jako status, który jest oderwany od jakichkolwiek preferencji seksualnych, kwestii erotycznych i płciowych, tylko jest związany z pewną nicią sympatii i potrzebą wsparcia się w nawzajem w załatwianiu różnych spraw i może być statusem dla każdego rodzaju związku pomiędzy dwojgiem ludzi - byłbym skłonny się temu bliżej przyjrzeć i rozważyć to, aby taką specjalną formułę relacji między dwojgiem ludzi wprowadzić" - powiedział Duda.