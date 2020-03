Gdyby wybory prezydenckie odbyły się w najbliższą niedzielę, prezydent Andrzej Duda zyskałby 44,8 proc. głosów i cieszyłby się największym poparciem - wynika z sondażu pracowni Estymator dla serwisu dorzeczy.pl.

Zdjęcie Prezydent Andrzej Duda / Andrzej Grygiel /PAP

W porównaniu do poprzedniego badania, na obecnego prezydenta chce oddać swój głos o 0,5 pkt. proc. mniej respondentów. Mimo to Andrzej Duda wciąż pozostaje niekwestionowanym liderem w sondażu poparcia.



Na drugim miejscu uplasowała się kandydatka Koalicji Obywatelskiej Małgorzata Kidawa-Błońska z wynikiem 24,4 proc, czyli o 2 pkt. proc. niższym w porównaniu do poprzedniego badania.

Trzecie miejsce zajął kandydat PSL/Kukiz'15 Władysław Kosiniak-Kamysz z 10,4 proc. poparciem. Jest to minimalny wzrost poparcia w porównaniu do poprzedniego sondażu - o 0,3 pkt. proc.

Kolejne miejsce zajął kandydat Lewicy Robert Biedroń, na którego swój głos chce oddać 9,7 proc. badanych, czyli o 2,3 pkt. proc. więcej niż poprzednio.



5,7 proc. respondentów opowiedziało się za Szymonem Hołownią (spadek o 0,2 pkt. proc.), a 4,9 proc. badanych poparło Krzysztofa Bosaka z Konfederacji (wzrost o 0,2 pkt. proc.).



Opcję "inny kandydat" zaznaczyło 0,1 proc. (spadek o 0,1 pkt. proc.).

Badanie przeprowadzono w dniach 27-28 lutego 2020 r. na ogólnopolskiej, reprezentatywnej próbie 1031 dorosłych osób metodą wspomaganych komputerowo wywiadów telefonicznych CATI. W prezentowanych wynikach uwzględniono wyłącznie osoby, które zadeklarowały, że będą głosować i określiły na jakiego kandydata będą głosować. Szacowana frekwencja wyborcza wyniosłaby 60 proc.