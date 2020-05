Sytuacja jest żenująca, osoby odpowiedzialne powinny ponieść konsekwencje, powinny zostać usunięte, żeby nie mogły prowadzić dalej spraw tego ważnego dla wielu Polaków programu radiowego - ocenił w niedzielę prezydent Andrzej Duda, odnosząc się do sytuacji w radiowej Trójce.

W niedzielę minęło pięć lat od wyboru Andrzeja Dudy na urząd prezydenta.

O wspomnienia z 24 maja 2015 roku prezydent został zapytany w niedzielę w rozmowie z TVP. "To było rzeczywiście niesamowite, to jest taki szok, to w ogóle bardzo trudno wytłumaczyć, w ogóle nie wiem, z czym to porównać. Byłem zupełnie oszołomiony, mimo wszystko dowiedzieć się, że polskie społeczeństwo dokonało wyboru, którego nikt się przecież nie spodziewał" - podkreślił prezydent.

Jak zauważył, pięć lat temu nie dawano mu wielkich szans na wyborczy sukces. "Tymczasem okazało się, że wygrałem w wyborach prezydenckich i to było rzeczywiście coś niebywałego. Byłem po prostu oszołomiony, zresztą jak ktoś przypomni sobie, spojrzy do internetu, znajdzie filmiki z tego wieczoru, jak idę przez salę po ogłoszeniu wyników, to widać, że jestem człowiekiem, który jest jakby w innym świecie. Trochę tak było" - wspominał prezydent.

"Prezydentura to jest wielka samotność"

Pytany czy coś zaskoczyło go w ciągu pięciu lat prezydentury, Duda przypomniał, że wcześniej pracował m.in. w kancelarii prezydenta Lecha Kaczyńskiego. "Przez ponad dwa lata byłem jednym z najbliższych współpracowników prezydenta, więc byłem bardzo blisko prezydenta. Widziałem jego troski, widziałem dyskusje, które prowadził, słyszałem co mówił, widziałem z bardzo bliska jego pracę, ale mimo wszystko kiedy sam zostałem prezydentem, to zrozumiałem, że tego ogromu odpowiedzialności, która jest związana z tym urzędem, nie widać" - przyznał Duda.

Przypomniał też zdanie usłyszane od innego z dawnych współpracowników Lecha Kaczyńskiego, obecnie p.o. prezesa TVP Macieja Łopińskiego: "prezydentura to jest wielka samotność". "Jest wielu mnóstwo doradców, ministrów; wszyscy mówią, wyrażają swoje opinie, a potem wychodzą, a ty zostajesz sam w pokoju i musisz podjąć decyzję. I to jest twoja decyzja i twoja odpowiedzialność. I rzeczywiście tak jest" - powiedział Duda.



O Trójce. "Są różne głosy. Jedni twierdzą to, drudzy tamto"

Prezydent był także proszony o ocenę sytuacji w radiowej Trójce.

"Myślę, że dla wielu słuchaczy Trójki ta sytuacja jest żenująca. Myślę, że dla wielu słuchaczy Trójki ta sytuacja jest niezrozumiała. Są tam różne głosy. Jedni twierdzą to, drudzy tamto. Mówię: proszę wyjaśnić sprawę, a osoby odpowiedzialne powinny ponieść konsekwencje. Ściśle mówiąc, po prostu powinny zostać usunięte, żeby nie mogły prowadzić dalej spraw tego ważnego dla wielu Polaków programu radiowego i to jest sprawa bardzo prosta" - powiedział.

Jeśli chodzi o piosenkę Kazika "Twój ból jest lepszy niż mój", to "śpiewać każdy może" - ocenił prezydent.

"Ja też lubię czasem sobie zaśpiewać i mam do tego prawo, i można też poprzez piosenkę wyrażać swoje odczucia. Oczywiście nie wolno nikogo obrażać, ale odczucia można wyrażać. Można także i w tej piosence zamieszczać krytykę. Czy się z nią zgadzamy, czy nie, to zupełnie inna kwestia. Ale piosenka jest elementem artystycznej ekspresji i ja uważam: artysta śpiewa, ma prawo do tego, żeby tworzyć, do śpiewania. Jeżeli ludzie chcą go słuchać, proszę bardzo, powinni móc go słuchać. To dla mnie bardzo proste i jasne w demokratycznym kraju" - stwierdził prezydent.

Jak ocenił, "to ważny element wolności słowa". "Jeżeli mówię, że coś jest żenujące, taka sytuacja jest żenująca, kiedy ta piosenka nagle znika z radia, po czym się okazuje, że dzięki całej tej aferze pan Kazik Staszewski ma jakieś rekordowe liczby słuchaczy, odsłon tej piosenki na różnych innych kanałach. W związku z czym, powiedziałem z pewnym przekąsem, że mu gratuluję, bo na pewno inni muzycy mu zazdroszczą, bo go ktoś wylansował i wypromował z tą piosenką. Piosenkarz zarobi grube pieniądze dzięki temu niezwykłemu lansowi, jaki mu w ten sposób zapewniono poprzez tę awanturę polityczną wokół tego i to też jest żenujące, ta awantura polityczna jest żenująca" - mówił Andrzej Duda.

O wyborze I prezesa SN

Prezydent był także pytany o kryteria, jakimi będzie kierował się przy wyborze I prezesa Sądy Najwyższego, w miejsce Małgorzaty Gersdorf. Przypomnijmy, że Andrzej Duda wybierze jednego z pięciorga kandydatów przedstawionych mu przez Zgromadzenie Ogólne SN.



"Korzystając z prerogatywy prezydenckiej w sposób swobodny, spośród pięciu kandydatów przedstawionych przez Zgromadzenie Ogólne SN wybiorę I prezesa SN. Oczywiście będę się kierował ich doświadczeniem sędziowskim, ich dotychczasową postawą. Tym, czy te osoby otwarcie prezentowały swoje poglądy polityczne, czy też nie, zwłaszcza ostatnio, bo dla mnie to jest ważne" - podkreślił Andrzej Duda.