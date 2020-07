Daję gwarancję, że póki sprawuję urząd prezydenta Rzeczypospolitej w naszym kraju, wszystkie programy społeczne będą utrzymane - zadeklarował w sobotę (4 lipca) w Szczawno-Zdroju na Dolnym Śląsku prezydent Andrzej Duda. Zapowiedział też, że przedstawi projekt zmian w konstytucji. Czego będzie dotyczył?

Prezydent podkreślił, że jego deklaracją jest dbałość i utrzymanie wszystkich programów, które dotychczas zostały skierowane do rodziny i które dzisiaj wspierają rodziny w jej codziennym funkcjonowaniu. "A te programy to jest właśnie dorobek ostatnich pięciu lat - to program 500 plus, to 300 plus, to także wszystko to, co zostało zrobione dla młodzieży, zwolnienie z podatku dochodowego osób do 26 roku życia, to także działania dla seniorów, a więc 13 emerytura, godziwa waloryzacja" - wyliczał Duda.

"Przedstawię projekt zmian w konstytucji dot. adopcji"

W polskiej konstytucji powinien wprost być zapis, że wykluczone jest przysposobienie lub adopcja dziecka przez osobę pozostającą w związku jednopłciowym; w poniedziałek podpiszę odpowiedni dokument wraz z prezydenckim projektem zmian w konstytucji - zapowiedział prezydent Andrzej Duda.

Dziecko w Polsce - mówił Duda w Szczawnie-Zdroju - podlega specjalnej ochronie, o czym przesądzają już obwiązujące przepisy konstytucji, ale - w tym aspekcie - wymagają one dopracowania. Szczególnej ochronie państwa - podkreślił - podlegają dzieci kiedy rodzice są pozbawiani władzy rodzicielskiej, "dzieci, które mogą podlegać przysposobieniu, mogą podlegać adopcji".

"Uważam, że w polskiej konstytucji powinien się expressis verbis znaleźć zapis, że wykluczone jest przysposobienie lub adopcja dziecka przez osobę pozostającą w związku jednopłciowym" - powiedział prezydent w Szczawnie-Zdroju.

Wyraził przekonanie, że dla dobra dziecka taki zapis powinien istnieć, bo "w tym momencie to jest odpowiedzialność państwa za to, komu to dziecko do wychowania powierza". "Dlatego zdecydowałam się zaproponować parlamentarzystom wprowadzenie takiego zapisu - poinformował.

Wyjaśnił, że w poniedziałek, zostanie podpisany "odpowiedni dokument", wraz z prezydenckim projektem zmiany konstytucji, który zostanie złożony w Sejmie. "To jest ważny element związany z ochrona dziecka, wypełniający i dopełniający pełni praw konstytucyjnych, które już dziś istnieją" - podkreślił. (PAP)