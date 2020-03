Faworytem wyborów prezydenckich jest Andrzej Duda, na którego chce w pierwszej turze zagłosować 42,9 proc. respondentów. Urzędujący prezydent wygrywa też w drugiej turze z wszystkimi rywalami - wynika z sondażu przeprowadzonego przez Centrum Indicator dla "Wiadomości" TVP.

Zdjęcie Andrzej Duda na spotkaniu wyborczym w Bytomiu / Arkadiusz Lawrywianiec /Agencja FORUM

Według sondażu Indicator Andrzej Duda może liczyć w pierwszej turze wyborów na 42,9 proc. głosów. Na drugim miejscu plasuje się kandydatka PO Małgorzata Kidawa-Błońska z wynikiem 23,3 proc. Trzecie miejsce zajmuje Robert Biedroń (Lewica), którego popiera 9,3 proc. uczestników badania.

Na kandydata Koalicji Polskiej Władysława Kosiniaka-Kamysza chce zagłosować 8,1 proc. respondentów, a na bezpartyjnego Szymona Hołownię - 7,2 proc. Stawkę zamyka kandydat Konfederacji Krzysztof Bosak z wynikiem 3,7 proc.



1,2 proc. badanych wskazało na "innego kandydata", a 4,3 proc. jeszcze nie wie, na kogo zagłosuje.



Indicator zbadał też rozkład głosów w drugiej turze wyborów. Z sondażu wynika, że w każdym wariancie wygrałby Andrzej Duda, ale przewaga jest niewielka.



W pojedynku z Małgorzatą Kidawą Błońską, urzędujący prezydent otrzymałby 53,9 proc. głosów, podczas gdy kandydatka PO 46,1 proc. W starciu z Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem Duda wygrałby stosunkiem głosów 53,1 proc. do 46,9 proc., z Szymonem Hołownią 53,1 proc. do 46,9 proc., a z Robertem Biedroniem 55,1 proc. do 44,9 proc.



Sondaż daje największą przewagę Andrzejowi Dudzie w pojedynku z Krzysztofem Bosakiem - 61,9 do 38,1 proc.