Andrzej ​Duda: Zaczyna się ostateczny etap wyścigu o Polskę w przyszłości

Zaczyna się ostateczny etap wyścigu o to, jaka będzie Polska w przyszłości - podkreślił ubiegający się o reelekcję prezydent Andrzej Duda, który w niedzielę (28 czerwca) wieczorem odwiedził Strzelce koło Kutna w woj. łódzkim.

Zdjęcie Prezydent RP Andrzej Duda w Strzelcach /Roman Zawistowski /PAP

"Zaczyna się ten ostateczny etap wyścigu o to, jaka będzie Polska w przyszłości" - powiedział Duda na spotkaniu z mieszkańcami Strzelec.

"Dzisiaj ten wybór już jest prosty: czy to będzie Polska taka, jak oglądaliśmy ją przez osiem lat rządów Platformy Obywatelskiej, kiedy Rafał Trzaskowski był europosłem Platformy, potem ministrem w rządzie Donalda Tuska, potem Ewy Kopacz. Przecież ten człowiek mówił o tym, że podwyższenie Polakom wieku emerytalnego to był wysiłek modernizacyjny. Jak można było w ogóle coś takiego powiedzieć, przecież to trzeba być oderwanym od rzeczywistości" - przypomniał.

Prezydent jednocześnie przypomniał ostatnie pięć lat rządów. "Zrobiliśmy bardzo ważny etap, zbudowaliśmy pewien fundament bezpieczeństwa życia codziennego poprzez programy społeczne tak jak wspominany przeze mnie program 500 plus dla rodzin wychowujących dzieci" - mówił Duda, przypominając także o innych przedsięwzięciach obecnych rządów, m.in. o trzynastej i czternastej emeryturze.

"Ale przede wszystkim to był czas polityki ukierunkowanej na rodzinę, na zwykłą rodzinę i na tą Polskę, powiedziałbym, codzienną; tą Polskę, w której pracują bardzo ciężko pracujący ludzie" - dodał.

Prezydent odniósł się również do wyborców kandydata Koalicji Polskiej na prezydenta, szefa PSL Władysława Kosiniaka-Kamysza. "Nie mam wątpliwości, że wyborcy Władysława Kosiniaka-Kamysza patrzą na polską rodzinę i jej wartość i na polską wieś tak samo jak ja patrzę. Nie mam co do tego żadnych wątpliwości, że mają do polskiej rodziny wielki szacunek, że uważają, że ona powinna absolutnie w polityce zajmować pierwsze miejsce" - podkreślił.

Trzaskowski: Trzeba te afery rozliczyć

"Potrzebna nam jest absolutna mobilizacja" - podkreślił Rafał Trzaskowski podczas spotkania wyborczego w Wołominie, po pierwszej turze wyborów. Dlatego, jak wyjaśnił, od razu po zakończeniu niedzielnych wyborów ruszył do pracy i przyjechał do Wołomina. Zapowiedział, że w ciągu najbliższych dwóch tygodni, jakie zostały do drugiej tury wyborów, będzie jeździł po kraju i rozmawiał o tym, "jaka ma być Polska".

"To co najważniejsze w tej chwili, to rozmawiać o przyszłości, aby zostawić stare spory za sobą. Najbliższe dwa tygodnie muszą być o tym, jaka ma być Polska. Muszą być o tym, że silny prezydent powinien stać przy wszystkich tych, którzy są poszkodowani, którzy pozostawieni zostali sami sobie przez obecną władzę. O tym będziemy rozmawiali" - mówił Trzaskowski.

Podkreślił, że Wołomin jest miejscem symbolicznym. "Od SKOK-u Wołomin rozpoczęły się afery dzisiejszej władzy i trzeba te afery rozliczyć" - podkreślił. Stwierdził, że na spotkaniu z nim są ludzie, którzy zostali poszkodowani w aferze SKOK-u Wołomin. "Niestety nikt im nie pomógł" - zauważył.

"Chcemy mówić jasno, nie ma dziś zgody na dzielenie Polaków, nie ma zgody na zostawianie ich ze swoimi problemami, ale również nie ma zgody na władzę, która się uwłaszcza na państwie, nie reaguje na tego typu zachowania swoich partyjnych towarzyszy i nie reaguje na afery. Tego mamy dość" - powiedział Trzaskowski.

Kandydat podziękował żonie i rodzinie "za cierpliwość i wytrwałość". "Ale zanim podziękuję całej Polsce chciałbym najserdeczniej podziękować Małgorzacie Kidawie-Błońskiej" - mówił Trzaskowski.

