"Pytamy pozostałych kandydatów: czy jeżeli obejmiecie urząd prezydenta, będziecie bronić programów społecznych? Oczekujemy na uczciwą odpowiedź" - zaapelowała we wtorek (21 kwietnia) do kandydatów na urząd prezydenta RP była premier Beata Szydło.

Zdjęcie Była premier Beata Szydło / Wojciech Olkuśnik /PAP

Przypomnijmy, że w poniedziałek (20 kwietnia) prezydent Andrzej Duda podpisał deklarację "Obronimy Polskę Plus" , w której zobowiązał się, że jeżeli wygra wybory prezydenckie, wówczas nie dojdzie do likwidacji 500 Plus i 13. emerytury oraz podwyższenia wieku emerytalnego.

Reklama

W prezentacji deklaracji wzięła też udział szefowa sztabu programowego prezydenta - Beata Szydło, która jako premier większość ze wspomnianych programów wprowadziła w trakcie swojej kadencji.

Szydło oceniła, że w majowych wyborach prezydenckich "albo wybierzemy 'Polskę plus' i będziemy mogli myśleć o kolejnych dobrych latach dla Polski, dla polskich rodzin, dla Polaków, albo postawimy na 'Polskę minus', która będzie to wszystko odwracała i będzie ciągle tylko i wyłącznie stawiała na destrukcję".

Na wtorkowej konferencji prasowej Szydło zwróciła się do pozostałych kandydatów na prezydenta z pytaniem, czy także są gotowi złożyć taką deklarację.

"Pytam Małgorzatę Kidawę-Błońską, Władysława Kosiniaka-Kamysza i pozostałych kandydatów, czy jeżeli państwo obejmiecie urząd prezydenta Rzeczpospolitej, czy będziecie bronić programów społecznych wprowadzonych przez rząd Zjednoczonej Prawicy: 500 plus, obniżonego wieku emerytalnego, 13. emerytury - wszystkich pozostałych programów, które w realny sposób pomogły polskim rodzinom i polskiej gospodarce" - oświadczyła Szydło.

Jak zaznaczyła, "teraz jest czas, kiedy trzeba jasno deklarować swoje poglądy".