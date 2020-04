Błaszczak w RMF: Opozycja to po prostu źli ludzie są

"Opozycja stara się osłabić Polskę, doprowadzić do chaosu w naszym kraju wtedy, kiedy mamy sytuację trudną" - stwierdził minister obrony Mariusz Błaszczak - gość Krzysztofa Ziemca w RMF FM. "Nawiązując do pewnego cytatu z popularnego filmu z lat 90. - opozycja to po prostu źli ludzie są" - dodał.

"Wybory mogą być przeprowadzone i powinny być przeprowadzone w maju" - ocenił w RMF FM minister obrony Mariusz Błaszczak. "Są tacy, którzy próbują zablokować proces wyborczy z powodów partykularnych. Wczoraj wyszedł marszałek Senatu, przedstawiciel totalnej opozycji, i powiedział: veto! To były słowa przypominające to, co działo się w I Rzeczypospolitej w XVIII wieku" - mówił gość Krzysztofa Ziemca.

"Jestem optymistą. Mam nadzieję, że zostanie przyjęta ustawa, którą próbuje zablokować opozycja w Senacie, utrudniając proces wyborczy. Oni robią wszystko, żeby utrudnić proces wyborczy" - mówił w RMF FM szef MON.

"Uważam, że odpowiedzialność zwycięży, odpowiedzialność za państwo. Epidemia - z całą pewnością tak będzie - będzie skutkowała pewnymi problemami natury gospodarczej, kryzysem gospodarczym. Tak jest na całym świecie. W tym kryzysie państwo polskie powinno mieć instytucje wybrane demokratycznie" - dodał gość Krzysztofa Ziemca.

