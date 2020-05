"Senat będzie rzetelnie pracował nad ustawą ws. tegorocznych wyborów prezydenckich, będzie słuchał ekspertów, wysłucha Sądu Najwyższego" - zapowiedział we wtorek (12 maja) lider PO Borys Budka tuż przed głosowaniem przez Sejm nad ustawą.

Zdjęcie Borys Budka /Mateusz Wlodarczyk /Agencja FORUM

W wyniku głosowania parlament uchwalił ustawę w sprawie tegorocznych wyborów prezydenckich; w kolejnym etapie zajmie się nią Senat.

Reklama

Tuż przed głosowaniem sejmowym, głos zabrał lider Platformy Obywatelskiej. "Po raz kolejny pokazaliście, że nie potraficie się uczyć na błędach. To, co zaprezentowaliście, to znowu cykl 24-godzinny uchwalania dziurawych przepisów, uchwalenia ich wbrew deklaracjom, że zrobimy coś wspólnie. Odrzuciliście wszystkie poprawki, które miały gwarantować choćby cień rzetelności przepisów, które zaprezentowaliście" - mówił.

Jak podkreślił, rządzący zaproponowali "kolejną możliwość nieodbycia się tych wyborów".

"Niestety nie wykorzystaliście szansy, żebyśmy wspólnie pracowali w Sejmie. Nie było komisji, nie było żadnej dyskusji (...). A jutro będziecie mieli pretensje. O co? (O to -red.), że Senat nie zastosuje tego trybu. Bo będzie Senat prostował wasze podejście do parlamentaryzmu. Będzie rzetelnie pracował. Będzie słuchał ekspertów. Wysłucha Sądu Najwyższego" - powiedział Budka.

Nowe prawo wyborcze

Uchwalona ustawa zakłada, że w wyborach prezydenckich w 2020 r. głosowanie będzie się odbywać w lokalach wyborczych, ale będzie też możliwość głosowania korespondencyjnego.

Nowe prawo zakłada uchylenie ustawy z 6 kwietnia dotyczącej przeprowadzenia wyłącznie korespondencyjnie wyborów prezydenckich w 2020 r., jak i niektórych przepisów art. 102 ustawy z 16 kwietnia dotyczącej tzw. tarczy 2.0 - wykreślony m.in. zostaje przepis mówiący, że w wyborach prezydenckich 2020 r. PKW nie określa wzoru karty do głosowania i nie zarządza ich druku.

Zgodnie z uchwaloną we wtorek ustawą, kandydaci już zarejestrowani przez PKW w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, w których nie odbyło się głosowanie lub Sąd Najwyższy podjął uchwałę stwierdzającą nieważność wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, po ponownym zgłoszeniu zostają uznani za zarejestrowanych kandydatów w wyborach zarządzonych przez Marszałka Sejmu RP w kolejnym terminie. Będzie też można zgłaszać nowych kandydatów.

Zgodnie z ustawą to Państwowa Komisja Wyborcza określi wzór karty do głosowania oraz wzór i rozmiar koperty na pakiet wyborczy, koperty na kartę do głosowania, oświadczenia oraz instrukcji głosowania korespondencyjnego, uwzględniając "konieczność zapewnienia tajności głosowania oraz zwięzłości i komunikatywności instrukcji".

Ustawa ma wejść w życie z dniem ogłoszenia.