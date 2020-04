"Proponujemy rozwiązanie kompromisowe - bezpieczne wybory 16 maja 2021 r., w których bez zagrożenia życia i zdrowia każdy będzie mógł wziąć udział. Bezpieczne wybory to również mieszany sposób głosowania" - powiedział w poniedziałek lider PO Borys Budka.

Zdjęcie Borys Budka / Radek Pietruszka /PAP

Szef PO przedstawił w poniedziałek propozycję dotyczącą wyborów prezydenckich. "Proponujemy rozwiązanie kompromisowe, które pozwoli politykom skupić się na tym, co najważniejsze, a jednocześnie obniży temperaturę sporu politycznego" - mówił Budka.

Reklama

"To rozwiązanie ma jednak swoje granice i chcę z tego miejsca podkreślić, że tą granicą jest polska konstytucja. Nie pozwolimy, by bieżący interes tej czy innej partii spowodował zmiany ustawy zasadniczej" - oświadczył.

Propozycja Platformy - jak mówił Budka - zgodnie z polską konstytucją pozwoli przeprowadzić bezpieczne wybory. "Bezpieczne wybory, to wybory 16 maja 2021 r. Te bezpieczne wybory to wybory, w których bez zagrożenia życia i zdrowia każdy będzie mógł wziąć udział. Bezpieczne wybory to również mieszany sposób głosowania" - przekazał szef PO.

Jak mówił, do maja 2021 r. PKW przygotuje Polskę na wybory jednocześnie tradycyjne, jak i korespondencyjne, ale tajne, równe, powszechne i gwarantujące bezpieczeństwo tych, którzy biorą w nich udział.

Pierwszy etap łagodzenia restrykcji w Polsce w związku z koronawirusem 1 / 5 "W sposób symboliczny można nazwać tę nową rzeczywistość zasadą trzech 'i': jest to izolacja, identyfikacja i informatyzacja" - powiedział Mateusz Morawiecki. Źródło: Autor: KPRM udostępnij

Propozycja dotycząca stanu klęski żywiołowej

"Proponujemy, by w sytuacji, w której stan epidemii trwa powyżej 30 dni, z automatu Rada Ministrów ogłaszała stan klęski żywiołowej" - oświadczył też Budka na konferencji prasowej.

Według niego, "pozwoli to na ciągłość władzy przewidzianej konstytucją". "To pozwoli również na to, by później, gdy epidemia ustanie, ustalić dobry kalendarz wyborczy, by zrobiła to PKW wspólnie z marszałkiem Sejmu w porozumieniu politycznym" - podkreślił szef PO.

Jak mówił Budka, stan klęski żywiołowej to również odpowiedzialność Skarbu Państwa za ewentualne roszczenia. "Dziś bez tego stanu może się okazać, że jeżeli polscy przedsiębiorcy, ale również podmioty zagraniczne, będą kierować roszczenia w stosunku do Skarbu Państwa, to niestety, ale polski budżet tego nie wytrzyma. Dlatego proponujemy jasne, czytelne rozwiązania wpisane do specustawy z 2002 r." - zaznaczył Budka.

"W sytuacji stanu klęski żywiołowej, a więc stanu nadzwyczajnego, limitowanie odpowiedzialności Skarbu Państwa i ograniczenie go do podmiotów, które w Polsce płacą podatki, to wytrąci rządzącym ostatni - co prawda nieprawdziwy - argument, który dotyczy stanu klęski żywiołowej, ale to również pozwoli ograniczyć te niepokoje w opinii publicznej" - podkreślił lider PO.

"Wierzę, że jeszcze w maju będziemy w stanie te propozycje przesłać do polskiego Sejmu tak, by zostały one przyjęte i podpisane przez prezydenta Andrzeja Dudę" - dodał Budka.