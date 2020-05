CIS: Zaproszenie marszałka Senatu dla prezesa PiS jest cały czas aktualne

Zaproszenie marszałka Senatu dla Jarosława Kaczyńskiego jest aktualne. Otrzymaliśmy informację, że na razie prezes PiS nie może przyjąć zaproszenia z powodów zdrowotnych. Liczymy, że kiedy poczuje się lepiej, dojdzie do spotkania - powiedziała wicedyrektor Centrum Informacyjnego Senatu Anna Godzwon.

Zdjęcie Marszałek Senatu Tomasz Grodzki / Jakub Kamiński /East News

Marszałek Senatu Tomasz Grodzki po ubiegłotygodniowym spotkaniu z prezydentem Andrzejem Dudą zapowiedział, że zamierza zaprosić prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego do Senatu, "aby wypracować z partią rządzącą jakiś kompromis, który ułatwi pracę Senatowi nad ustawą (ws. wyborów prezydenckich), tak żeby nikt nie mógł powiedzieć, że mamy prezydenta, który został wybrany w wyborach, które nie są wyborami, które nie spełniają standardów demokratycznych, narażają reputację Rzeczpospolitej na świecie".

W odpowiedzi na to zaproszenie szef komitetu wykonawczego PiS Krzysztof Sobolewski powiedział, że na taką rozmowę z marszałkiem Senatu partia wydeleguje szefa senackiego klubu PiS Marka Martynowskiego.

Wicedyrektor Centrum Informacyjnego Senatu Anna Godzwon powiedziała, że marszałek Grodzki otrzymał z biura prezesa PiS odpowiedź, że na razie nie może on przyjąć zaproszenia z powodów zdrowotnych. "Czekamy zatem, aż prezes poczuje się lepiej i wtedy dojdzie do spotkania. Zaproszenie jest cały czas aktualne" - powiedziała Godzwon.

Dodała, że jeśli miałoby to być spotkanie z senatorem Martynowskim, to marszałek nie musi wystosowywać do niego specjalnych zaproszeń, bo jest on członkiem senackiego Konwentu Seniorów i Grodzki spotyka się z nim regularnie.

Sejm uchwalił w ubiegłym tygodniu ustawę w sprawie tegorocznych wyborów prezydenckich. Zakłada ona, że w wyborach prezydenckich w 2020 r. głosowanie będzie odbywać się w lokalach wyborczych, ale będzie też możliwość głosowania korespondencyjnego. Nowa ustawa zakłada uchylenie ustawy z 6 kwietnia dotyczącej przeprowadzenia wyłącznie korespondencyjnie wyborów prezydenckich w 2020 r., jak i niektórych przepisów art. 102 ustawy z 16 kwietnia, czyli tzw. tarczy 2.0 - wykreślony m.in. zostaje przepis mówiący, że w wyborach prezydenckich 2020 r. PKW nie określa wzoru karty do głosowania i nie zarządza ich druku.

Jeszcze nie wiadomo, kiedy ustawą zajmie się na plenarnym posiedzeniu Senat. W najbliższy czwartek mają się nią zająć senackie komisje.