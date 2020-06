Cisza wyborcza. Kiedy się zaczyna? Co grozi za jej złamanie?

28 czerwca odbędą się wybory prezydenckie 2020. Tuż przed oficjalnym rozpoczęciem głosowania obowiązywać będzie cisza wyborcza. Odpowiadamy, kiedy się zaczyna i co grozi za jej złamanie.

Z założenia cisza wyborcza ma być czasem, w którym obywatele mogą zastanowić się, jakiego chcą dokonać wyboru.



Kiedy obowiązuje?

Cisza wyborcza rozpocznie się o północy z piątku na sobotę.



Jeśli żadna z obwodowych komisji wyborczych nie przedłuży głosowania, zakończy się w niedzielę o godz. 21.

Co grozi za jej złamanie?

Za naruszenie ciszy wyborczej grozi grzywna. Standardowo wynosi ona od 20 do 5 tys. zł. W przypadku opublikowania nieoficjalnych wyników sondaży w trakcie jej trwania, grzywna może wynieść od 500 tys. zł do 1 mln zł.



Naruszenie ciszy wyborczej to nie tylko prowadzenie agitacji, czyli nakłaniania innych osób do zagłosowania w określony sposób. To także rozpowszechnianie wszelkich dynamicznych nośników reklamy politycznej.



Nie wolno organizować zgromadzeń, wygłaszać przemówień czy rozprowadzać materiałów wyborczych.

Cisza wyborcza obowiązuje również w internecie.

