Co Polacy sądzą o pomyśle prezydenta ws. 500 plus? Sondaż dla money.pl

79 proc. Polaków nie zamierza zrzec się świadczenia 500 plus - wynika z sondażu pracowniAriadna dla money.pl. Prezydent Andrzej Duda apelował do najbogatszych o niepobieranie dopłaty.

Zdjęcie Co Polacy myślą o inicjatywie prezydenta? /Andrzej Hulimka /Reporter

Andrzej Duda apeluje do najbogatszych, czyli osób, którym "wystarcza na normalne funkcjonowanie", o niepobieranie świadczeń z programu 500 plus przez pewien czas. Ma to związek z pogarszającym się stanem gospodarki wywołanym epidemią koronawirusa.

Prawie połowa Polaków - 53 proc. wyborców PiS i ok. 33 proc. głosujących na KO - słyszało o apelu Andrzeja Dudy - wynika z sondażu Ariadna dla serwisu money.pl.

43 proc. badanych popiera apel prezydenta i tyle samo uważa, że jest to zły pomysł. 15 proc. nie ma zdania na ten temat.

Najwyższe poparcie dla apelu Dudy jest w grupie zwolenników PiS - 60 proc. Co piąty zwolennik partii rządzącej uważa ten pomysł za nietrafiony. W przypadku grupy wyborców KO - 31 proc. popiera inicjatywę, a 61 proc. się wobec niej dystansuje.

O to, czy Polacy zamierzają rozważyć wprowadzenie idei prezydenta w czyn, zapytano pobierających świadczenie 500 plus.



79 proc. respondentów nie zamierza zrzec się świadczenia. Pomysł dobrowolnej rezygnacji z pobierania 500 plus rozważyłaby co dziesiąta otrzymująca je osoba. Zdecydowanie zrobiłoby to 4 proc. badanych. Odpowiedzi "raczej tak" udzieliło 6 proc ankietowanych.