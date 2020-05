Debata prezydencka 2020. Bezpieczeństwo militarne i energetyczne

Rurociąg Baltic Pipe, dobre relacje z USA, obecność wojsk amerykańskich w Polsce, odbudowa wspólnoty narodowej, ale także postawienie na energię odnawialną to niektóre pomysły na bezpieczeństwo militarne i energetyczne, które przedstawili kandydaci na prezydenta podczas środowej debaty telewizyjnej.

W trzeciej rundzie pytań kandydaci na prezydenta byli pytani o kwestie bezpieczeństwa, zarówno militarnego, jak i energetycznego.

Ubiegający się o reelekcję Andrzej Duda odniósł się do wcześniejszej uwagi jednego z kontrkandydatów ws. liczby złożonych przez niego projektów ustaw. Jak mówił, w tej kadencji złożył w Sejmie 31 projektów ustaw. "Tylko prezydent Lech Kaczyński złożył ich więcej; wśród wszystkich prezydentów do tej pory, którzy byli po 1989 roku w jednej kadencji" - podkreślił.

Wskazał, że wśród nich była m.in. ustawa obniżająca wiek emerytalny. "Tak, tak panie kandydacie Władysławie Kosiniak-Kamysz. Wiek emerytalny, który pan podwyższał między innymi swoimi podpisami; mam tutaj dokumenty, które te pańskie podpisy potwierdzają, bo pan był wtedy ministrem, który był za to odpowiedzialny razem z premierem Donaldem Tuskiem" - mówił Andrzej Duda.

Odnosząc się do bezpieczeństwa Polski, Duda podkreślał, że wzmacnia się ono na naszych oczach. "To są także moje działania" - zauważył. W tym kontekście wskazał na rurociąg Baltic Pipe, którego budowa wkrótce się rozpocznie, czy na powstały gazoport w Świnoujściu. "Jesteśmy coraz mocniejsi. Będziemy w pełni suwerenni energetycznie niedługo" - deklarował.

Duda wskazywał też na relacje z USA oraz obecność wojsk amerykańskich w Polsce, które "gwarantują nasze bezpieczeństwo".

Kandydat PSL Władysław Kosiniak-Kamysz odnosząc się do uwag prezydenta Dudy, stwierdził, że byłby on "niezłym archiwistą". "Tak, zmiana wieku emerytalnego była po to, żeby podnieść wysokość świadczeń, ale została zanegowana i do tego nie ma powrotu" - deklarował.

Kosiniak-Kamysz ripostował, że za kadencji Dudy wiek emerytalny rolników wzrósł z dnia na dzień o pięć lat. "Pytanie co z głodowymi emeryturami, bo 180 tysięcy osób więcej za pana kadencji pobiera emeryturę poniżej minimalnej emerytury. Co ze wzrostem wskaźników ubóstwa i wykluczenia społecznego do 20 proc. u emerytów? Jest na to rozwiązanie - emerytura bez podatku" - mówił lider ludowców. Kosiniak-Kamysz mówił też, że naszego bezpieczeństwa nie zabezpieczy wyłącznie armia i sojusze, ale "wspólnota narodowa". "Po tych latach rozwalania wspólnoty narodowej przez Andrzeja Dudę, przez ferajnę z Nowogrodzkiej trzeba przywrócić zgodę narodową i ja to uczynię" - mówił Kosiniak-Kamysz.

Małgorzata Kidawa-Błońska (Koalicja Obywatelska) stwierdziła, że nie będzie bezpieczeństwa militarnego czy energetycznego, jeśli Polacy nie będą czuli się bezpiecznie w naszym kraju i nie będą ze sobą rozmawiać i wspólnie działać. "Powinniśmy poważnie potraktować sprawy obrony narodowej. Przypomnę, że poprzednie rządy konsekwentnie budowały i realizowały modernizacje armii. Nie mamy rozwiązanej sprawy tarczy rakietowej, nie mamy nadal śmigłowców, samoloty ciągle nie są na naszych lotniskach. Nie zainwestowaliśmy, nie włączyliśmy do produkcji sprzętu obronnego Polskiej Grupy Zbrojeniowej" - mówiła. Kidawa-Błońska stwierdziła też, że należy przywrócić godność oficerom i żołnierzom.

Kandydat niezależny Szymon Hołownia podkreślał natomiast, że bezpieczeństwo narodowe to dzisiaj nie tylko czołgi, samoloty czy łodzie podwodne, których brakuje polskim siłom zbrojnym. "To też bezpieczeństwo rozumiane tak, jak powinno być rozumiane w XXI wieku, to bezpieczeństwo naszych kont bankowych, e-maili, naszych kont w mediach społecznościowych" - stwierdził.

Zapowiedział, że jako prezydent doprowadzi do zmiany kompetencji, "do zrobienia z Biura Bezpieczeństwa Narodowego nowoczesnego centrum zarządzania bezpieczeństwem Polaków". Jak dodał, co kwartał będzie zwoływał RBN, którą poszerzy nie tylko o czynnych polityków, ale też o byłych, np. byłych prezydentów. Hołownia nawiązał też do bezpieczeństwa energetycznego mówiąc, że to nie tylko dywersyfikacja, ale też odnawialne źródła energii, to też rozproszona energetyka. "Wspieranie samorządów w tym, żeby brały swoją część odpowiedzialności za to, że wszyscy będziemy bezpieczni - mówił.

"Łatwo się opowiada takie dyrdymały, nie wiedząc, albo nie mając pojęcia o tym, że tysiące czołgów stoi przy granicach RP. Jednak armia musi być armią i nie ma co tutaj kręcić wokół tej sprawy" - mówił z kolei Marek Jakubiak (Federacja dla Rzeczypospolitej).

Wskazywał ponadto, że Polsce potrzebna jest broń pancerna, "broń do zwalczania i siły żywej i siły pancernej". "Nie ma takiej opcji dzisiaj, żeby w Europie znaleźć sojuszników, którzy w odpowiedzialny sposób powiedzieliby, że Polskę obronię. Nie obronią" - mówił Jakubiak. Wskazał przy tym, że Korpus Europejski ma dwa miesiące na koncentrację wojsk, tymczasem - jak dodał - dzisiejsze wojny trwają dwa-cztery dni. "Jak się sami nie obronimy, to nikt nas nie uratuje" - stwierdził Jakubiak.

Krzysztof Bosak (Konfederacja) stwierdził z kolei, że budowa własnego bezpieczeństwa powinna opierać się na własnych siłach obronnych. W tym kontekście mówił o modernizacji wojska. Zarzucał jednocześnie rządzącym, że postawili wszystko na jedną kartę - Amerykanów, którzy dyktują nam za to wysoką cenę. Wskazywał na zakup samolotów F-35.

Bosak odnosząc się do kwestii energetyki, stwierdził, że musimy sprzeciwić się UE w zakresie projektu Nowego Zielonego Ładu, który "jest zabójczy dla naszej energetyki".

Kandydat Lewicy Robert Biedroń mówił natomiast, że "gdy pan prezydent z panem Macierewiczem bawią się ołowianymi żołnierzykami w armię, ludzie mówią, że prawdziwym niebezpieczeństwem jest susza, pandemia, kryzys gospodarczy". Jak dodał nie potrzebujemy F-35, bo one "nie ugaszą pożarów w Biebrzy, nie sprawią, że zestrzelimy koronawirusa". Jak mówił, zamiast pseudoarmii potrzebujemy dobrze wynagradzanych pielęgniarek. "Potrzebujemy także bezpieczeństwa energetycznego, a nie opowiadania bujdy, że węgla wystarczy nam na 200 lat" - stwierdził, dodając, że Polska potrzebuje inwestycji w odnawialne źródła energii.

Mirosław Piotrowski (Ruch Prawdziwa Europa) zapowiedział, że jeśli zostanie prezydentem, natychmiast zarządzi dyslokację wojsk na Wschód i rozpocznie natychmiastową modernizację wojsk rakietowych. Mówił też o bezpieczeństwie ekonomicznym obywateli, wskazując, że należy stawiać na sektory takie jak nowoczesne rolnictwo.

Stanisław Żółtek (Kongres Nowej Prawicy) stwierdził, że "musimy mieć własne wojsko, które potrafi ugryźć samo, a nie obszczekiwać innych zza pleców, kto nam tu szykuje apokalipsę".

Paweł Tanajno (bezpartyjny) stwierdził z kolei, że największym zagrożeniem dla polskich obywateli jest polski rząd. "Polacy muszą postawić na mądre rządy przedsiębiorców. Politycy zbłaźnili się wobec tego kryzysu. Pokazali, że nie są w stanie rozwiązać naszych problemów, nie są w stanie nam zapewnić żadnego bezpieczeństwa" - mówił.