Debata prezydencka 2020. Dziesięcioro kandydatów w TVP. Na żywo

Dziesięcioro kandydatów bierze udział w debacie prezydenckiej organizowanej przez Telewizję Polską. Śledź jej przebieg razem z Interią.

Zdjęcie Debata prezydencka została zaplanowana w TVP /Piotr Molecki/East News /East News

Państwowa Komisja Wyborcza zarejestrowała 10 kandydatów, którzy mają zmierzyć się wyborach prezydenckich. Wszyscy biorą udział w debacie w TVP. Są to: ubiegający się o reelekcję Andrzej Duda (z poparciem PiS), Władysław Kosiniak-Kamysz (PSL), Małgorzata Kidawa-Błońska (Koalicja Obywatelska), Robert Biedroń (Lewica), Szymon Hołownia (kandydat niezależny), Krzysztof Bosak (Konfederacja), Stanisław Żółtek (Kongres Nowej Prawicy), Marek Jakubiak (Federacja dla Rzeczypospolitej), Mirosław Piotrowski (Ruch Prawdziwa Europa) oraz Paweł Tanajno (bezpartyjny).

Reklama

Robert Biedroń: Musimy budować mosty, a nie mury, Posla jest dzisiaj osamotniona. Mamy relacje z prezydentem Trumpem, który jest nieobliczalny. Naszymi partnerami są Niemcy i Francuzi.

Prezydent Andrzej Duda wylosował stanowisko numer 1, obok niego jest Małgorzata Kidawa-Błońska.



Zaczyna się debata prezydencka.



Pięć pytań do każdego kandydata

Troje spośród kandydatów w wyborach prezydenckich to posłowie: Małgorzata Kidawa-Błońska (KO), Władysław Kosiniak-Kamysz (PSL) oraz Krzysztof Bosak (Konfederacja). We wtorek część sztabów zwróciła się z prośbą do TVP o przesunięcie terminu debaty, ponieważ początkowo w środę wieczorem planowane były głosowania w Sejmie. Ostatecznie jednak do tego nie doszło, a Sejm przerwał obrady do czwartku.



Jak poinformowała TVP Info, każdy kandydat ma maksymalnie minutę na odpowiedź na każde z pięciu pytań. Prowadzący zadaje uczestnikom po pięć pytań dotyczących: polityki zagranicznej, bezpieczeństwa, polityki społecznej, gospodarki i ustroju państwa. Na koniec debaty każdy z kandydatów otrzyma prawo do minutowej, swobodnej wypowiedzi będącej podsumowaniem wszystkich poruszonych kwestii.

Kolejność zabierania głosu i miejsca kandydatów w studiu zostały ustalone w głosowaniu.