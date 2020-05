"Partia Jarosława Kaczyńskiego boi się, że Sąd Najwyższy pokrzyżuje plan przeniesienia wyborów na termin wakacyjny. Dlatego znów na polityczną agendę wróciła możliwość wyznaczenia terminu na 23 maja" – dowiadują się Grzegorz Osiecki i Tomasz Żółciak z "Dziennika Gazety Prawnej".

Jak nieoficjalnie ustalili dziennikarze "DGP", sytuacja w obozie rządzącym jest ciągle napięta i to poważnie, bo "może się skończyć utratą większości przez gabinet Mateusza Morawieckiego".

Przypomnijmy, w minioną środę porozumienie zawarli Jarosław Kaczyński i Jarosław Gowin. W specjalnym komunikacie napisali, że obie partie przygotowały rozwiązanie, które zagwarantuje Polakom możliwość wzięcia udziału w demokratycznych wyborach. Poinformowali również, że "po 10 maja 2020 r. oraz przewidywanym stwierdzeniu przez SN nieważności wyborów, wobec ich nieodbycia, Marszałek Sejmu ogłosi nowe wybory prezydenckie w pierwszym możliwym terminie".

Tymczasem dzień później prezes Izby Kontroli Nadzwyczajnej SN Joanna Lemańska wyraziła zdziwienie takim określeniem.

Zdaniem "DGP", PiS ma obawy, że Sąd Najwyższy nie zajmie żadnego stanowiska w sprawie wyborów. Dlatego rozważana opcja jest taka, aby marszałek Sejmu Elżbieta Witek skorzystała z przepisu z ustawy korespondencyjnej i zarządziła termin wyborów 23 maja - piszą Grzegorz Osiecki i Tomasz Żółciak.

Z informacji, do których dotarli dziennikarze "DGP" wynika, że kolejna próba doprowadzenia przez PiS do wyborów w maju wywołała poważne napięcie w koalicji, szczególnie z politykami Porozumienia. Szef tego ugrupowania Jarosław Gowin i jego stronnicy chcieli bowiem za wszelką cenę uniknąć głosowania w tym miesiącu, tłumacząc, że z powodu epidemii koronawirusa jest to niemożliwe.

"W najgorszym razie będziemy mieli wybory, ale liczymy, że nasi koalicjanci zrozumieją, że nie było innego wyjścia i zaakceptują to rozwiązanie" - twierdzi informator "DGP" z obozu władzy.