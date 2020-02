"PiS już wie, że niedługo straci władzę; mimo nadciągającego kryzysu rozda jeszcze trochę pieniędzy (głównie swoim), a winę za bankructwo i drożyznę zrzuci na następców" - ocenił w środowym wpisie na Twitterze były premier, szef EPL Donald Tusk.

Tusk w tym tygodniu poparł kandydaturę wicemarszałek Sejmu, posłanki PO Małgorzaty Kidawy-Błońskiej w nadchodzących wyborach prezydenckich i zapowiedział zaangażowanie się w kampanię wyborczą.

Do wpisu Tuska odniósł się na Twitterze rzecznik prezydenta Błażej Spychalski. "Dziwnym trafem tam gdzie pojawia się Pan zaczyna się kryzys. A to finansowy, a to Brexit.... Może przestanie Pan już z łaski swojej straszyć Polaków?" - napisał rzecznik prezydenta.