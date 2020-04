Mamy kłopot z organizacją wyborów w trybie konstytucyjnym - powiedziała w piątek wicepremier, minister rozwoju Jadwiga Emilewicz. Jeżeli samorządy, które są dysponentami rejestrów wyborców ich nie przekażą, będzie to bardzo istotna przeszkoda formalna w organizowaniu wyborów 10 maja - oceniła.

Zdjęcie Wicepremier Jadwiga Emilewicz /Adam Chelstowski /Agencja FORUM

Wicepremier pytana w Poranku Rozgłośni Katolickich Siódma-Dziewiąta, czy rozumie wątpliwości i obawy tych prezydentów, burmistrzów miast, którzy mówią "nie" Poczcie Polskiej, chcącej uzyskać od gmin spisy 30 mln wyborców, odpowiedziała: "nie mamy dziś podstawy prawnej, ale tę podstawę prawną stworzyła decyzja premiera dot. organizacji wyborów, którą przekazał ministrowi aktywów państwowych, wicepremierowi Jackowi Sasinowi".

Reklama

Jedna jak przyznała, "mamy kłopot z organizacją wyborów w trybie konstytucyjnym".

"To samorządy są dzisiaj dysponentami rejestrów wyborczych - nie ma żadnego centralnego rejestru wyborców; jeżeli samorządy ostatecznie nie przekażą tych rejestrów, to będzie bardzo istotna przeszkoda formalna w organizowaniu wyborów 10 maja" - podkreśliła.

W środę i czwartek samorządowcy informowali o otrzymaniu od Poczty Polskiej maili z nakazem udostępnienia spisów wyborców wraz z danymi osobowymi - adresami, imionami i nazwiskami i numerami pesel. Poczta poinformowała, że skierowany do samorządów wniosek o przekazanie danych ze spisu wyborców wynika z roli, jaką operator ten ma pełnić w obsłudze głosowania w ramach wyborów prezydenckich. Polegać ona będzie na dostarczeniu do wyborców pakietów wyborczych, a następnie przekazania kart wyborczych do obwodowych komisji wyborczych.

Włodarze polskich miast sprzeciwiają się udostępnieniu spisów wyborców, tłumacząc, że byłoby to niezgodne z obowiązującym w Polsce prawem. Wielu z nich zapowiedziało również, że złoży w tej sprawie zawiadomienie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa polegającego na wyłudzeniu danych osobowych.

Szef PKW Sylwester Marciniak w piśmie do komisarzy wyborczych, do którego dotarła PAP podkreślił, że Poczta Polska może otrzymać dane ze spisu wyborców, jeżeli są one potrzebne w celu wykonania obowiązków nałożonych przez administrację rządową; wniosek w tej sprawie musi być podpisany podpisem elektronicznym.