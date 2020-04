Episkopat apeluje w sprawie wyborów prezydenckich

Apel Rady Stałej Episkopatu o wypracowanie wspólnego stanowiska dotyczącego wyborów prezydenckich ma na celu dobro wspólne Polaków, a nie wspieranie jakiejkolwiek ze stron sporu politycznego - twierdzi Episkopat.

Zdjęcie Przewodniczący KEP abp Stanisław Gądecki, rzecznik prasowy Konferencji Episkopatu Polski Paweł Rytel-Andrianik oraz prymas Polski abp Wojciech Polak /Jan Bielecki /East News

"Należy podkreślić, że dzisiejszy apel o wypracowanie wspólnego stanowiska dotyczącego wyborów prezydenckich ma na celu dobro wspólne Polaków, a nie wspieranie jakiejkolwiek ze stron sporu politycznego" - podkreśla Episkopat we wpisie zamieszczonym na Twitterze.

Wcześniej we wtorek Rada Stała Konferencji Episkopatu Polski zwróciła się z apelem do sumień ludzi odpowiedzialnych za dobro wspólne ojczyzny, zarówno do ludzi sprawujących władzę, jak i do opozycji, aby w tej nadzwyczajnej sytuacji wypracowali wspólne stanowisko dotyczące wyborów prezydenckich.

Biskupi zaznaczyli, że Kościół nie ma mandatu, by uczestniczyć w czysto politycznych sporach na temat formy, czy terminu wyborów, a tym bardziej, by opowiadać się za tym lub innym rozwiązaniem. "Misją Kościoła w takiej sytuacji jest jednak zawsze, pełne życzliwości, przypominanie o szczególnej, moralnej i politycznej odpowiedzialności, jaka spoczywa na uczestnikach życia politycznego" - czytamy w apelu Rady Stałej KEP.

"Doceniamy dotychczasowe zaangażowanie władz państwowych i samorządowych. Życzymy odpowiedzialnym za rządy naszym państwem, aby potrafili opracować i wdrożyć najodpowiedniejsze mechanizmy w celu rychłego pokonania epidemii. Przypominamy, że racją istnienia każdej władzy jest troska o dobro wspólne, które obejmuje 'całokształt takich warunków życia społecznego, w jakich ludzie mogą pełniej i szybciej osiągnąć swą własną doskonałość' (Jan XXIII, Mater et Magistra)" - napisali biskupi.

Rada Stała KEP prosi w apelu odpowiedzialnych za Polskę o to, "aby w dialogu między stronami poszukiwać takich rozwiązań, które nie budziłyby wątpliwości prawnych i podejrzenia nie tylko o naruszenie obowiązującego ładu konstytucyjnego, ale i przyjętych w demokratycznym społeczeństwie zasad wolnych i uczciwych wyborów".

"W sytuacji pandemii najważniejsza jest troska o każdego człowieka, o jego zdrowie i życie"

W apelu przekazanym Polskiej Agencji Prasowej przez biuro prasowe KEP, biskupi podkreślili, że "w tej trudnej sytuacji, jaką przeżywamy, powinniśmy dbać o kultywowanie dojrzałej demokracji, ochronę państwa prawa, budowanie - mimo różnic - kultury solidarności, także w sferze polityki".

Wskazali również, że w procesie dokonywania odpowiedzialnego wyboru kandydata na urząd prezydenta należy wziąć pod uwagę w szczególny sposób "prawość moralną, miłość ojczyzny i traktowanie władzy jako służby, kompetencje w dziedzinie życia politycznego i obywatelskiego, wyrazistą tożsamość, postawę dialogu i umiejętność współpracy, zdolność do roztropnego rozwiązywania konfliktów, merytoryczne przygotowanie i wiedzę, a także szacunek dla zasad demokracji, kierowanie się fundamentalnymi zasadami etycznymi, poszanowanie dla życia od poczęcia do naturalnej śmierci, gwarancję dla prawnej definicji małżeństwa jako trwałego związku mężczyzny i kobiety, promocję polityki rodzinnej oraz gwarancje dla rodziców w zakresie prawa do wychowywania dzieci zgodnie z wyznawaną wiarą i wartościami".

Rada Stała KEP przypomina też, że w sytuacji pandemii najważniejsza jest troska o każdego człowieka, o jego zdrowie i życie, poczynając od osób najbardziej poszkodowanych, zarażonych, przeżywających kwarantannę, ogarniętych lękiem o przyszłość swoją i swoich najbliższych.

"Z wdzięcznością myślimy o naszych braciach i siostrach, którzy niosą pomoc osobom chorym: lekarzach, pielęgniarkach, służbie zdrowia, służbach dostarczających leki, środki dezynfekcyjne i żywność, wolontariuszach oraz tych wszystkich, którzy ofiarnie służą, abyśmy w atmosferze solidarności pokonali to bolesne doświadczenie. W tym gronie zasługującym na najwyższe wyrazy podziękowania znajdują się także osoby duchowne i zakonne oraz pracownicy Caritas. Doceniamy dotychczasowe zaangażowanie władz państwowych i samorządowych. Życzymy odpowiedzialnym za rządy naszym państwem, aby potrafili opracować i wdrożyć najodpowiedniejsze mechanizmy w celu rychłego pokonania epidemii" - podkreśla Rada Stała KEP.

"Byłoby rzeczą pożyteczną, aby w pierwszym dniu maja odstąpić od dyspensy"

Biskupi wyrazili wdzięczność papieżowi Franciszkowi za list do wszystkich wiernych na maj 2020 r. "Wraz z papieżem zachęcamy do odmawiania Różańca Świętego, szczególnie w środowisku rodzinnym. Zgodnie z polskim zwyczajem zachęcamy do pielęgnowania nabożeństw majowych. Módlmy się za wstawiennictwem Maryi, Królowej Polski o opiekę nad nami i pomoc w pokonaniu pandemii. Czyńmy to z głęboką wiarą i nadzieją, że nasza Matka i Królowa, która wyprowadziła nas z wielu narodowych nieszczęść i tym razem okaże się nam Nieustającą Pomocą i Wspomożycielką" - napisała Rada Stała KEP w apelu.

W ocenie biskupów, byłoby też rzeczą pożyteczną, aby w pierwszym dniu maja - który przypada w piątek - odstąpić od praktyki coraz częściej udzielanej dyspensy od wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych. "Bardziej właściwym byłoby uczynić ten dzień dniem pokuty i postu w intencji zachowania miejsc pracy dla naszych rodaków. W trudnym czasie epidemii, 3 maja br. na Jasnej Górze będzie miało miejsce zawierzenie naszej ojczyzny Matce Bożej Królowej Polski, którego dokona przewodniczący Konferencji Episkopatu Arcybiskup Stanisław Gądecki" - dodaje Rada Stała KEP.