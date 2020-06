Gdzie jest Jarosław Kaczyński? Prezesa PiS nie było na wieczorze wyborczym Andrzeja Dudy

Na wieczorze wyborczym Andrzeja Dudy w Łowiczu nie pojawił się Jarosław Kaczyński. Politycy partii nie ujawniają, gdzie w tym czasie przebywał i co robił prezes PiS. "Dziękuję za troskę. Rozumiem niedosyt spotkań z panem prezesem, (...) ale główną rolę podczas własnego wieczoru wyborczego odgrywa kandydat" - powiedział tajemniczo wicerzecznik PiS Radosław Fogiel.

Zdjęcie Prezes PiS Jarosław Kaczyński w Obwodowej Komisji Wyborczej nr 333 w niedzielę, 28 czerwca /Adam Chelstowski /Agencja FORUM

Jarosław Kaczyński oddał w niedzielę (28 czerwca) głos w wyborach prezydenckich. Poszedł do urny do komisji wyborczej nr 333 przy ul. Henryka Siemiradzkiego na warszawskim Żoliborzu, gdzie mieści się Szkoła Główna Służby Pożarniczej. Prezes PiS przyszedł do lokalu wyborczego po godz. 13. Nie rozmawiał z dziennikarzami. Potem zniknął i nie pojawił się na wieczorze wyborczym Andrzeja Dudy w Łowiczu.

"Wiem, gdzie jest Jarosław Kaczyński, ale to nie w tej chwili. Pewnie jutro będziecie państwo wiedzieć" - powiedział enigmatycznie w rozmowie z TVN24 wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki, pytany o nieobecność Kaczyńskiego.



Wciąż nie ma jednak informacji, gdzie obecnie przebywa prezes PiS.



Zapytany o to w poniedziałek w Wyborczym Poranku radia TOK FM wicerzecznik partii Radosław Fogiel, odpowiedział krótko: "Z tego, co wiem, prezes Kaczyński jest w swoim biurze, pracuje, kieruje partią tak, jak co dzień".



Dopytywany przez dziennikarkę TOK FM, dlaczego Kaczyńskiego zabrakło na wieczorze wyborczym Dudy, odpowiedział: "Dziękuję za tę troskę. Rozumiem niedosyt spotkań z panem prezesem, ale mam nieodparte wrażenie, że to pan prezydent Duda startuje w tych wyborach, więc jest chyba naturalne, że główną rolę podczas własnego wieczoru wyborczego odgrywa kandydat".



Według danych z 99,78 proc. obwodów w I turze wyborów prezydenckich Andrzej Duda uzyskał 43,67 proc. głosów, Rafał Trzaskowski - 30,34 proc., a Szymon Hołownia - 13,85 proc. Na kolejnych miejscach znaleźli się: Krzysztof Bosak - 6,75 proc., Władysław Kosiniak-Kamysz - 2,37 proc., Robert Biedroń - 2,21 proc.