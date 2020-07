Ambasador USA w Polsce Georgette Mosbacher w ostrych słowach odniosła się do komentarza europosłanki PiS Beaty Mazurek na temat stacji TVN.

Zdjęcie Georgette Mosbacher /Hubert Mathis /Agencja FORUM

"Dobrze Pani wie, że szerzy Pani coś, co jest absolutnym kłamstwem, sugerując że TVN to WSI. Powinna się Pani wstydzić. To jest poniżej godności osoby, która reprezentuje Polaków" - napisała na Twitterze Georgette Mosbacher, zwracając się do Beaty Mazurek.

Reklama

Komentarz Mosbacher został również zamieszczony w języku angielskim.

Przypomnijmy, że Beata Mazurek w reakcji na decyzję Rafała Trzaskowskiego, by nie wziąć udziału w debacie TVP w Końskich, napisała: "Trzaskowski boi się debaty z Polakami. Woli ustawioną debatę w WSI 24 i niemieckim Onecie".

Wyjaśnijmy, że właścicielem TVN jest amerykański koncern medialny Discovery.

Mazurek odpowiada Mosbacher

Na Twitterze szybko pojawiła się odpowiedź Beaty Mazurek.

"Pani Ambasador, nie wie Pani tego? A. Macierewicz pytany o twierdzenia raportu, że ITI powstał dzięki wojskowym służbom PRL, Macierewicz odesłał do wyjaśnień G. Żemka (taj. wsp.WSI), byłego dyr. FOZZ, przyznał on, że był agentem służb wojska PRL" - napisała (składnia oryginalna).

"W raporcie napisano m.in., że wywiad wojskowy PRL 'podejmował wysiłki powołania firmy telewizyjnej'. Celem powołania tego rodzaju firmy miało być ułatwienie plasowania agentury na Zachodzie. Pozwany przez TVN wygrał" - dodała Mazurek.