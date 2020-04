- Jako Porozumienie Jarosława Gowina zagłosujemy przeciwko rozwiązaniu, jakie proponuje PiS w sprawie wyborów – zadeklarował w Porannej rozmowie RMF FM wiceminister w rządzie PiS i poseł Porozumienia Kamil Bortniczuk. - Rozmawiamy cały czas z Prawem i Sprawiedliwością i mam nadzieję, że dojdziemy dzisiaj do porozumienia - dodał.

- Przekonujemy naszych partnerów Zjednoczonej Prawicy, że Polacy dzisiaj nie chcą wyborów w takich warunkach i nie da się ich dobrze przygotować tak szybko, zwłaszcza bez porozumienia z opozycją. Jest za mało czasu, żeby wyrobić zaufanie u obywateli do takiego sposoby głosowania, a więc i do wyników wyborów - argumentował gość Roberta Mazurka na antenie RMF FM.



- Jedną z alternatyw, którą z resztą wskazuje prezes Jarosław Kaczyński, jest zmiana konstytucji. I jest to możliwe, żeby taka zmiana weszła w życie przed wyborami. Będziemy do tego opozycję namawiać. Pojawiają się głosy - również ze strony opozycji - że w tak ważnej sprawie są skłonni poprzeć zmiany w konstytucji. Będziemy przekonać wszystkich do poparcia tego planu - mówił w Porannej rozmowie w RMF FM Kamil Bortniczuk, komentując możliwość osiągnięcia kompromisu w Zjednoczonej Prawicy w kwestii wyborów kopertowych.

- Myślę, że sprawa się wyjaśni w ciągu kilku godzin i doskonale sobie zdajemy sprawę z ograniczeń czasowych, które teraz mamy, ale mamy również plan B - przekonywał gość Roberta Mazurka.