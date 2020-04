Po godz. 13.30 Sejm wznowił rozpoczęte we wtorek posiedzenie. W związku z epidemią koronawirusa obrady odbywają się częściowo zdalnie. Posłowie zajmują się projektem tzw. specustawy funduszowej.

Zdjęcie Posiedzenie Sejmu /Jakub Kamiński /East News

Według pierwotnego harmonogramu posiedzenie miało rozpocząć się o godz. 10, jednak obrady opóźniały się ze względu na toczące się od czwartku negocjacje PiS z Porozumieniem Jarosława Gowina w sprawie wyborów prezydenckich. Prawo i Sprawiedliwość chce, by wybory odbyły się 10 maja w formie korespondencyjnej. Według wcześniejszych zapowiedzi posłowie mieli zajmować się dziś właśnie projektem ustawy umożliwiającym wprowadzenie takiego rozwiązania.

Reklama

Nie zgadza się na to jednak wicepremier Jarosław Gowin. Lider koalicyjnego Porozumienia oświadczył, że wybory nie mogą odbyć się 10 maja i zaproponował przesunięcie wyborów o dwa lata, co oznacza wydłużenie kadencji Andrzeja Dudy do siedmiu lat.



Drugie czytanie tzw. specustawy funduszowej

Przed godz. 14 rozpoczęło się drugie czytanie projektu specustawy o wsparciu realizacji projektów unijnych w związku z wystąpieniem koronawirusa. Nowe przepisy mają pozwolić płynnie realizować i rozliczać inwestycje współfinansowane przez UE.

W środę sejmowa komisja finansów publicznych opowiedziała się za uchwaleniem rządowego projektu o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r.

Komisja wprowadziła do niego liczne poprawki - głównie legislacyjne, wynikające z uwag sejmowych prawników.

O godz. 14.30 marszałek Sejmu Elżbieta Witek ogłosiła przerwę w obradach do godz. 17.30.