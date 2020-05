"GW": "Pakiety Wyborcze" z telefonami do PiS

"Pakiety Wyborcze" z kartami do głosowania trafiły do tysięcy skrzynek pocztowych. Prawdopodobnie nie są to jednak "karty Sasina" - pisze "Gazeta Wyborcza".

Zdjęcie zdj. ilustracyjne /Marcin Bruniecki/ Reporter /Reporter

Tysiące kopert z naklejką "Pakiet Wyborczy" pojawiły się w skrzynkach pocztowych Polaków w całym kraju. W środku znajduje się "Karta do Głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej w 2020 r." z czerwoną pieczęcią z godłem Polski.

Reklama

Zgodnie z załączoną instrukcją kartę należy wypełnić, wskazać kandydata, po czym umieścić w kopercie.

"Kartę zwrotną należy zakleić i osobiście nadać w placówce Poczty Polskiej na adres Ministerstwa Aktywów Państwowych" - napisano dalej.

Jak wskazuje "GW", karty powinny trafić do Państwowej Komisji Wyborczej, a nie ministerstwa.



Ten, kto jest autorem "Pakietów Wyborczych", napisał również, że w razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z głosowaniem wszelkie informacje uzyskać można pod numerem telefonu... do centrali PiS przy ul. Nowogrodzkiej w Warszawie lub lokalnych działaczy partii rządzącej.

W biurach PiS rozdzwoniły się telefony - pisze "GW".