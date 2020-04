"GW": Szef MSZ "po cichu" podpisał istotne rozporządzenie ws. wyborów

Minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz podpisał w piątek 17 kwietnia rozporządzenie w sprawie utworzenia obwodów w wyborach prezydenckich - wynika z ustaleń "Gazety Wyborczej". Podpisu dokonał "po cichu", oficjalne ogłoszenie nastąpi w najbliższy poniedziałek - czytamy.

Zdjęcie Szef MSZ Jacek Czaputowicz / Jakub Kamiński /East News

Kwestia podpisu ważnego dokumentu wyciekła po tym, jak pismo wpłynęło do polskich placówek dyplomatycznych. Zgodnie z treścią rozporządzenia, do którego dotarła gazeta, ma ono wejść w życie dzień po ogłoszeniu, czyli we wtorek 21 kwietnia.

Podpis Czaputowicza to podstawa do rozpoczęcia przygotowań do wyborów prezydenckich za granicą - zauważa "GW". Rozporządzenie precyzuje listę ambasad i konsulatów, które będą odpowiedzialne za przeprowadzenie głosowania.

Wcześniej, wskazuje "GW", MSZ alarmowało Rządowe Centrum Legislacji, że w wielu państwach przeprowadzenie wyborów będzie utrudnione lub wręcz niemożliwe.

Jak podaje gazeta, z 320 obwodów, jakie obowiązywały jeszcze jesienią zeszłego roku, w nowym rozporządzeniu wskazano zaledwie 103.

Anonimowy dyplomata w rozmowie z "GW" wskazuje, że nie wie, kto będzie odpowiedzialny za dostarczanie obywatelom kart do głosowania, ani jak będzie wyglądała nowa procedura.

Przypomnijmy, ustawa o głosowaniu korespondencyjnym wciąż znajduje się w Senacie. Według scenariusza sprzed pandemii wybory miały się odbyć 10 maja. Ich termin, a także forma wciąż stoją jednak pod znakiem zapytania.

