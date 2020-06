Jacek ​Sasin: Mamy program wsparcia Polski lokalnej

Mamy program wsparcia Polski lokalnej, który chcemy konsekwentnie realizować - powiedział wicepremier Jacek Sasin w Radzyniu Podlaskim (woj. lubelskie). Zapowiedział utworzenie tu muzeum Polski sarmackiej w odnowionym zabytkowym Pałacu Potockich.

"Mamy cały program wsparcia Polski lokalnej, który chcemy konsekwentnie realizować w zgodnej współpracy między rządem Rzeczpospolitej, panem prezydentem, większością parlamentarną i samorządami" - powiedział wicepremier Sasin w piątek (26 czerwca) w Radzyniu Podlaskim.

Jacek Sasin uczestniczył w uroczystym podpisaniu umowy o dotację na rewitalizację zabytkowego Pałacu Potockich w Radzyniu Podlaskim oraz placu w centrum tego miasta.

"Takie miasta jak Radzyń Podlaski to oczko w głowie naszego rządu, to także oczko w głowie pana prezydenta Andrzeja Dudy. Ostatnie pięć lat czy cztery i pół roku rządu Zjednoczonej Prawicy to czas inwestowania w Polskę lokalną, w miasta tej skali, co Radzyń Podlaski. Kolejne pięć lat prezydentury, mam nadzieję, pana prezydenta Andrzeja Dudy, to będzie kontynuowanie tej polityki" - powiedział Sasin.

Wicepremier zapowiedział, że będą kontynuowane programy wsparcia budowy dróg lokalnych, ale tworzone będą też inne fundusze wspierające m.in. budowę infrastruktury edukacyjnej, kulturalnej, zdrowotnej. Zapowiedział też przekazanie funduszy na infrastrukturę związaną z ochroną środowiska (np. mała retencja, oczka wodne, tereny zielone), a także na wyposażenie szpitali powiatowych w nowoczesny sprzęt.

"Chcemy wszystkie siły naszego państwa, nie tylko budżetu naszego państwa, ale również budżetu europejskiego skoncentrować na to, aby podnosić poziom życia mieszkańców Polski lokalnej. Dlatego tak mocno mówimy i tak mocno mówi o tym również pan prezydent Andrzej Duda, że te najbliższe lata to musi być okres inwestowania, nie tylko w infrastrukturę drogową" - powiedział wicepremier.

Sasin podkreślił, że Pałac Potockich w Radzyniu Podlaskim, "perła baroku, świadek wielkości Rzeczypospolitej", musi odzyskać należny blask, ale jego rewitalizacja to dopiero pierwszy krok. Wicepremier zapowiedział starania o utworzenie w zrewitalizowanym zabytku "muzeum Polski sarmackiej, kultury szlacheckiej".

"Przystępujemy razem z władzami miasta i województwa do opracowania koncepcji tego muzeum w porozumieniu z ministrem kultury i dziedzictwa narodowego, wicepremierem Piotrem Glińskim. Zaczynamy prace nad tym, aby to dzieło, ten projekt dopełnił się również w tej części" - powiedział Sasin.

Jego zdaniem uczyni to Pałac i Radzyń Podlaski miejscem atrakcyjnym dla turystów. "Stoimy u progu wykorzystania wielkiej szansy, jaką to miasto ma przed sobą, stania się takim centrum turystycznym tej części woj. lubelskiego, tej części południowego Podlasia. To może być miejsce, gdzie ludzie z całej Polski, ale też z zagranicy będą przyjeżdżać, będą chcieli spędzać swój czas, zostawiać też tu swoje pieniądze" - zaznaczył wicepremier.

Pałac Potockich to jedna z najcenniejszych rezydencji rokokowych w Europie. Zespół pałacowo-parkowy w Radzyniu Podlaskim powstał na przełomie XVII i XVIII w. Był kilkakrotnie przebudowywany i rozbudowywany. Szczególnie cenne są tu rzeźby dekorujące rezydencję, wykonane przez wybitnego wówczas artystę Jana Chryzostoma Redlera - uważanego za twórcę szkoły rzeźby rokokowej w Polsce w XVIII w. Od 2015 r. zespół pałacowo-parkowy należy do samorządu miasta.

Umowa na dotację podpisana w piątek przez marszałka województwa lubelskiego Jarosława Stawiarskiego oraz burmistrza Radzynia Podlaskiego Jerzego Rębka dotyczy inwestycji, która obejmie rewitalizację Pałacu Potockich wraz dziedzińcem oraz modernizację pobliskiego rynku w Radzyniu Podlaskim. Wartość inwestycji to ponad 28,3 mln zł, z czego 21,5 mln pochodzi z funduszy europejskich i budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020.

Rewitalizacja zabytku obejmuje m.in. przebudowę wnętrz korpusu głównego pałacu wraz z instalacjami (elektryczną, wodno-kanalizacyjną, centralnego ogrzewania). W pałacu zostaną wymienione podłogi i posadzki, odnowiona zostanie elewacja, a także przeprowadzona konserwacja kamiennych kompozycji rzeźbiarskich, renowacja dekoracji sztukatorskich i odtworzenie elementów sztukaterii. Odnowiony zostanie także dziedziniec pałacu. W wyremontowanym zabytku utworzona będzie kawiarnia, pracownia i galeria fotograficzna, studio filmowe. Łącznie powierzchnia użytkowa pałacu to 4,8 tys. mkw., a dziedziniec pałacowy ma 6,5 tys. mkw.

Burmistrz Radzynia Podlaskiego Jerzy Rębek powiedział, że w odnowionym Pałacu Potockich będą urządzone sale wystawowe na potrzeby przyszłego muzeum kultury sarmackiej. "Jestem temu bardzo rad" - zaznaczył.

Obecnie w pałacu znajduje się siedziba szkoły muzycznej, która ma tutaj pozostać; ma mieć tu też swoją siedzibę Archiwum Państwowe. Ponadto ma się tu znaleźć klub seniora, kawiarenka, harcówka. "Generalnie Pałac ma służyć celom kultury. Będzie to miejsce spotkań nie tylko mieszkańców Radzynia, ale także, mam nadzieję, mieszkańców regionu i naszego kraju" - dodał Rębek.

Planowana inwestycja dotyczy też modernizacji rynku w centrum Radzynia Podlaskiego. Wymieniona zostanie tam nawierzchnia placu i przebudowana kanalizacja deszczowa, ale powstanie również fontanna i odbudowana zostanie zabytkowa studnia. Plac zyska nowe oświetlenie i będzie monitorowany.

Projekt "Poprawa stanu infrastruktury zespołu pałacowo-parkowego i obszaru miejskiego w Radzyniu Podlaskim" otrzymał dofinasowanie w ramach programu Rewitalizacja obszarów miejskich, w trybie pozakonkursowym, ponieważ znalazł się w gronie projektów o strategicznym znaczeniu dla społeczno-gospodarczego rozwoju regionu.(PAP)