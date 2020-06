"Ja bym przeprosił, trzeba się tutaj absolutnie precyzyjnie wypowiadać. Powinno się rzeczywiście za to przeprosić, chociaż ja mam świadomość, co miał na myśli. Odnosił się nie do wszystkich, odnosił się do tych, którzy zachowują się obscenicznie, ale zabrzmiało to tak, jak zabrzmiało. Trzeba wyjść z tego i powiedzieć: Przepraszam, wyraziłem się nie tak jak trzeba" - powiedział w Porannej rozmowie w RMF FM wicepremier, minister aktywów państwowych Jacek Sasin.

"Tolerancja dla osób orientacji homoseksualnej to jest coś, co jest absolutnie poza dyskusją. Nikt nie powinien mówić, że oni są ludźmi gorszej kategorii, czy ludźmi, którzy nie mają równych praw" - dodał polityk.



Przypomnijmy, że poseł PiS Przemysław Czarnek w trakcie programu publicystycznego w TVP Info stwierdził, że ludzie LGBT nie są równi innym ludziom. "Brońmy rodziny przed tego rodzaju zepsuciem, deprawacją, absolutnie niemoralnym postępowaniem, brońmy nas przed ideologią LGBT i skończmy słuchać tych idiotyzmów o jakichś prawach człowieka, czy o jakiejś równości. Ci ludzie nie są równi ludziom normalnym i skończmy z tą dyskusją".

Sasin składa deklarację ws. kopalń

Ponadto Jacek Sasin zadeklarował, że wszystkie kopalnie zamknięte przez pandemię koronawirusa wrócą do pracy w takim samym wymiarze, jak wcześniej.

"Czy wszystkie z 12 kopalń, które zostały zamknięte wrócą do pracy w takim samym wymiarze, jakim pracowały wcześniej?" - pytał Robert Mazurek. "Tak, bezwzględnie tak" - odpowiadał Sasin. "I żadna z nich nie zostanie zamknięta? Nie zostanie. Teraz nie zostanie, ja nie mogę powiedzieć, co będzie za ileś lat. Nie mamy zamiaru zamordować polskiego górnictwa - wręcz przeciwnie, robimy wszystko, żeby to górnictwo uratować w niezwykle trudnej sytuacji w jakiej się znalazło" - stwierdził polityk PiS-u.

Sasin o budowie elektrowni jądrowej w Polsce: Postępu nie ma, bo się nie buduje

"Postępu budowy nie ma, bo się nie buduje. Jest to na razie proces przygotowań, wyboru koncepcji, dostawcy, również modelu finansowania. Warto tutaj popatrzeć na to, jak ten proces budowy elektrowni jądrowych w innych krajach wygląda. Prace studyjne trwają cały czas" - zaznaczył wicepremier.

"Jesteśmy bardzo blisko, żeby zdecydować o tym, jak ma wyglądać ta energetyka jądrowa. Zmienia się otoczenie, zmienia się to, co mamy w Unii Europejskiej. (...) Nie buduje się elektrowni atomowej od pstryknięcia palcem. To jest proces, który trwa po kilkanaście lat we Francji, w Finlandii, w innych krajach. Trzeba znaleźć finansowanie, trzeba wybrać technologie, trzeba zdecydować jaki model energetyki jądrowej przyjmiemy, bo dzisiaj mamy wybór pomiędzy wielkimi elektrowniami - takimi które znamy z poprzednich dziesięcioleci" - powiedział wicepremier odpowiedzialny za państwowe spółki.

Sasin o kontrolowanej upadłości PLL LOT: Taki scenariusz jest możliwy

"Taki scenariusz jest możliwy, ale traktuję go jako absolutnie ostateczność" - przyznał w Porannej rozmowie w RMF FM Jacek Sasin, odnosząc się do scenariusza kontrolowanej upadłości Polskich Linii Lotniczych LOT. Wicepremier i minister aktywów państwowych podkreślał, że w tej chwili "nie ma takiego pomysłu". "Realizujemy inny scenariusz" - przekonywał. Według zapewnień wicepremiera LOT obecnie tnie koszty stałe, m.in. renegocjując umowy leasingowe samolotów. Rozważana jest też pomoc publiczna dla narodowego przewoźnika lotniczego.

Robert Mazurek pytał swojego gościa realizację obietnic wyborczych obozu Zjednoczonej Prawicy, m.in. propozycji Andrzeja Dudy bez podatku złożonej publicznie w kwietniu 2015 roku. "Nie, takiego marzenia nie mieliśmy" - zaprzeczał Sasin. "Emerytura bez podatku to nie jest hasło PiS. Emerytura bez podatku jest niesprawiedliwa, bo daje więcej tym, którzy mają większe emerytury, a mniej tym, którzy mają niższe" - tłumaczył.

Prowadzący rozmowę rozliczał polityka PiS również z realizacji programu Mieszkanie plus. O stopień postępów - a raczej jego brak - dopytywała ostatnio posłanka PiS i koleżanka Sasina z okręgu chełmskiego Anna Dąbrowska-Banaszek.



"Proponuję pani poseł Banaszek, żeby zaczęła aktywnie działać w tym kierunku, żeby te mieszkania zaczęły być budowane" - stwierdził wicepremier. "To nie jest tylko kwestia rządu, to jest również kwestia samorządu, przygotowania odpowiedniej lokalizacji, działek, rozmów, współpracy" - dodawał.



Przyznał jednak, że nie wszystkie postulaty PiS udało się zrealizować w ciągu ostatniej kadencji rządów jego partii.

Robert Mazurek

Opr. Karol Pawłowicki,