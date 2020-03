W sobotniej konwencji wyborczej kandydata PSL/Kukiz'15 na prezydenta Władysława Kosiniaka-Kamysza uczestniczył znany krakowski aktor i śpiewak Jacek Wójcicki.

Zdjęcie Władysław Kosiniak-Kamysz z żoną Pauliną na konwencji wyborczej w Jasionce /Bartosz Frydrych /Agencja FORUM

W czasie konwencji Jacek Wójcicki zaśpiewał wiersz Adama Asnyka "Miejcie nadzieję" i wygłosił słowa poparcia dla kandydata - zwrócił uwagę serwis 300polityka.pl.

Reklama

Wójcicki to znany krakowski aktor i tenor, od lat związany z Piwnicą pod Baranami.



W sobotę w Jasionce koło Rzeszowa Władysław Kosiniak-Kamysz zainaugurował swoją kampanię prezydencką. W czasie wystąpienia kandydat PSL/Kukiz'15 mówił, że chce "Polski solidarnej i w pełni demokratycznej".



"Chcę Rzeczpospolitej nadziei, nadziei dla wszystkich. To ma być nasz cel, Rzeczpospolita nadziei, która szanuje wiele kwestii, dba o historię i tradycję, ale patrzy w przyszłość, to jest Rzeczpospolita przyszłości" - mówił.



Obiecywał, że "w sprawach wiary będzie słuchał każdego wikarego, ale w sprawach polityki nie będzie słuchał żadnego biskupa". Zapowiedział też m.in. wprowadzenie "emerytury i renty bez podatku".



W trakcie konwencji głos zabrała także żona kandydata Paulina Kosiniak-Kamysz.