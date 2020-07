Jadwiga Emilewicz: Druga kadencja prezydenta będzie inna

Druga kadencja Andrzeja Dudy będzie czasem nowych wyzwań - oceniła w poniedziałek (13 lipca) w Poznaniu wicepremier Jadwiga Emilewicz. - To na co dziś czekają Polacy to uspokojenie nastroju, obniżenie temperatury - dodała.

Wicepremier i minister rozwoju podkreśliła w trakcie konferencji prasowej, że wygrana Andrzeja Dudy w wyborach prezydenckich "gwarantuje nam trzy lata dobrych, stabilnych rządów" w trudnym czasie pandemii i wychodzenia z kryzysu.

Oceniła, że druga kadencja urzędującego prezydenta z pewnością będzie inna od pierwszej.

"Ona będzie inna przede wszystkim z racji warunków geopolitycznych, w których się znajdujemy. Jesteśmy w stanie walki z pandemią, w stanie dużego, poważnego kryzysu w Europie i dużego, poważnego kryzysu w relacjach między Unią Europejską a USA, a zatem to będzie czas innych, nowych wyzwań" - powiedziała.

Trzy lata stabilnych rządów

"Wchodzimy w bardzo ważny etap negocjacji z KE budżetu wieloletnich ram finansowych, który wstępnie wydaje się dla Polski optymistyczny. To będzie jednak wymagało wzmożonej aktywności dyplomatycznej, w której przecież przedstawicielem jest prezydent" - dodała Emilewicz.

Wicepremier wskazała, że wygrana Andrzeja Dudy "gwarantuje nam trzy lata dobrych, stabilnych rządów w czasie trudnym, bo w czasie pandemicznym". Jak podkreśliła, w czasie wychodzenia z kryzysu niezbędna jest dobra współpraca rządu z prezydentem.

Dodała, że nadchodzące trzy lata bez wyborów "to także nadzieja, że uda nam się na nowo poukładać relacje z opozycją".

"Ta temperatura sporu politycznego w ostatnich tygodniach była rzeczywiście zdecydowanie za wysoka. To na co dziś czekają Polacy to uspokojenie nastroju, obniżenie temperatury. Możemy się o Polskę spierać, ale na pewno nie powinniśmy o nią prowadzić wewnętrznych wojen" - powiedziała Emilewicz.