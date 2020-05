Jak Polacy oceniają prezydenturę Dudy? Sondaż

53 proc. Polaków pozytywnie ocenia pięć lat prezydentury Andrzeja Dudy - wynika z opublikowanego we wtorek sondażu Instytut Badań Rynkowych i Społecznych (IBRiS) dla onet.pl. 46,2 proc. ocenia te lata prezydentury negatywnie, 0,8 proc. nie ma zdania.

Zdjęcie Prezydent Andrzej Duda /Wojciech Strozyk/ /Reporter

Po 26,5 proc. ankietowanych ocenia kadencję głowy państwa "zdecydowanie pozytywnie" i "raczej pozytywnie".

Reklama

"Zdecydowanie negatywnie" ocenia pięć lat prezydentury Andrzeja Dudy 33,3 proc. Polaków, a "raczej negatywnie" 12,9 proc.

W sondażu dla onet.pl zapytano też o realizację obietnic wyborczych przez urzędującego prezydenta. 51,9 proc. badanych oceniło, że spełnił swoje obietnice wyborcze, a 44,5 proc., że tego nie zrobił, 3,6 proc. nie ma zdania w tej sprawie.

30,7 proc. odpowiedziało na pytanie o spełnienie obietnic "raczej tak", a 21,2 proc., że "zdecydowanie tak".

27,9 proc. Polaków odpowiedziało, że Andrzej Duda "zdecydowanie nie" spełnił swoich przedwyborczych obietnic, 16,6 proc. jest zdania, że prezydent "raczej nie" spełnił swoich obietnic.

Sondaż IBRiS dla onet.pl wykonano telefonicznym wywiadem wspomaganym przez komputer (CATI) na 1100 osobowej reprezentatywnej grupie.

We wtorek w sondażu dla dziennika "Rzeczpospolita" IBRiS zapytał również 1100 osób telefoniczną metodą CATI o wskazania w przyszłych wyborach parlamentarnych - według badanych do drugiej tury przeszliby Andrzej Duda z 41 proc. głosów i Rafał Trzaskowski z 26,7 proc., a w drugiej turze Duda wygrałby z Trzaskowskim 49,6 do 44,7 proc.