Wicepremier Jarosław Gowin poinformował o rozpoczęciu konsultacji z liderami opozycji ws. projektu zmian w konstytucji autorstwa Porozumienia. Jak przekazał, pierwsze spotkanie - z marszałkiem Senatu Tomaszem Grodzkim - odbędzie się jeszcze w piątek.

Zdjęcie Jarosław Gowin /Damian Klamka /East News

Gowin mówił w piątek w Polsat News o przedstawionym przez Porozumienie projekcie zmian w konstytucji. Projekt zakłada jednorazową siedmioletnią kadencję urzędującego prezydenta RP i odstąpienie od zasady możliwości ponownego ubiegania się o wybór na urząd prezydenta.

"To jest taki czas, kiedy trzeba przestać myśleć o gierkach politycznych, to jest czas, kiedy decydujemy o życiu i śmierci. Stąd wzięła się decyzja Porozumienia, by przedstawić projekt zmian konstytucji" - mówił.

Na uwagę, że propozycja ta nie ma szans na powodzenie, ponieważ nie zyskała poparcia polityków opozycji, Gowin pytał, jaką alternatywę przedstawia opozycja.



"Opozycja mówi o wprowadzeniu stanu nadzwyczajnego, ale to nie leży w możliwościach decyzyjnych opozycji. Tymczasem PiS stanu klęski żywiołowej, ani stanu wyjątkowego nie chce wprowadzić, a zatem jedyny sposób na to, aby przesunąć termin wyborów w taki sposób, na który opozycja ma wpływ, to zmiana konstytucji" - podkreślił wicepremier, apelując o przemyślenie tej propozycji.

Gowin poinformował też o rozpoczęciu konsultacji ws. projektu zmian w konstytucji z liderami opozycji. Pierwsze spotkanie - przekazał Gowin - odbędzie się jeszcze w piątek wieczorem z marszałkiem Senatu Tomaszem Grodzkim.