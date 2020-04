- Nie czas na gry i spory polityczne. Wybory 10 maja nie mogą się odbyć, to jest rzecz oczywista z punktu widzenia danych medycznych - powiedział na konferencji prasowej w Sejmie wicepremier Jarosław Gowin. Szef Porozumienia poinformował, że jego partia przedstawi projekt zmiany w konstytucji zakładający wydłużenie kadencji Andrzeja Dudy do siedmiu lat.

- Zmiana wyborów może się odbyć w zgodzie z konstytucją - powiedział Gowin.



- Dane naukowe wskazują, że bezpiecznym terminem jest przesunięcie wyborów o dwa lata, to jest możliwe przez zmianę konstytucji i my jako posłowie Porozumienia przedstawiamy dzisiaj projekt zmiany konstytucji - poinformował Gowin.



Poinformował, że projekt zakłada wydłużenie kadencji Andrzeja Dudy do siedmiu lat, z założeniem, że prezydent nie będzie ponownie kandydował.



- Apeluję do polityków koalicji: powinna nadal funkcjonować. Ten rząd i Zjednoczona Prawica jest Polsce bardzo potrzebna. Apelujemy do posłów KO, do posłów Lewicy, do posłów PSL, Kukiz'15, Konfederacji, aby dzisiaj, jutro i w poniedziałek zebrać niezbędne podpisy pod to, aby za 30 dni projekt mógł być procedowany - powiedział Gowin.



- To jest jedynie konstytucyjnie pewny sposób na przeniesienie terminu wyborów - zaznaczył wicepremier.

- Są takie momenty, kiedy staje się przed własnym sumieniem, narodem, historią. To jest ten moment, kiedy każdy polityk musi dokonać takiego wyboru - zakończył Gowin.



Wcześniej Jarosław Gowin odrzucił ultimatum Jarosława Kaczyńskiego: albo poprze wybory kopertowe 10 maja albo jego ministrowie pożegnają się z rządem.

